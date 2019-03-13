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Андрею Ищенко не дают расслабиться
От экс-кандидата в губернаторы Приморья требуют довести дело до конца
Андрей ИЩЕНКО, участвовавший в повторных выборах главы Приморья в качестве самовыдвиженца, в положенный срок не предоставил итоговый финансовый отчет по своей избирательной кампании, а также не закрыл специальный избирательный счет, открытый ему после выдвижения, сообщает газета «Золотой Рог».
Напомним, что участник первого и второго туров сентябрьских выборов губернатора Приморья Андрей Ищенко намеревался побороться за пост главы региона и на повторных выборах в декабре. Однако КПРФ, с которой политик строил политическую карьеру на протяжении трех лет, отказалась от выдвижения своего кандидата. 7 ноября Андрей Ищенко уведомил крайизбирком о своем самовыдвижении и приступил к сбору подписей избирателей и муниципальных депутатов и глав в свою поддержку. Практически сразу после выдвижения он объявил «народный» сбор денег на новую избирательную кампанию, написав в соцсетях, что на первый и второй тур он «истратил личных и заемных средств в сумме 6,5 миллионов».
Как известно, в итоге Избирательная комиссия Приморского края приняла решение об отказе в регистрации Ищенко кандидатом на пост губернатора из-за высокого процента недействительных подписей избирателей и нарушений при прохождении «муниципального фильтра». Но, как выяснилось, требования избирательного законодательства «красный губернатор» продолжил нарушать и после дня голосования.
Так, 5 марта Избирательная комиссия Приморского края приняла решение о закрытии специального избирательного счета Андрея Ищенко, который самостоятельно не выполнил эту операцию в установленный законом срок - 60 дней со дня голосования. Комиссия постановила перечислить остаток средств на счете в доход бюджета Приморского края. Отметим, что согласно первому финансовому отчету, который Ищенко сдал в крайизбирком 18 ноября минувшего года, в его избирательный фонд поступило 237,5 тысяч рублей; из них 155 тысяч рублей - собственные средства кандидата, и лишь 82,5 тысяч - добровольные пожертвования граждан. Практически все деньги были потрачены «красным губернатором» на организацию сбора подписей избирателей и депутатов - 225 тысяч рублей. Кстати, итоговый финансовый отчет незарегистрированного претендента на главный пост в крае также пока недоступен избирателям.
Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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