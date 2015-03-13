Министерство по развитию Дальнего Востока сделало хитрый ход

Законопроект «О свободном порте Владивосток», подготовленный министерством по развитию Дальнего Востока во исполнение поручения президента РФ Владимира ПУТИНА, вызвал как в целом положительную, так и резко отрицательную реакции приморских экспертов.

Так, по мнению директора института международного бизнеса и экономики ВГУЭС Александра ЛАТКИНА, новоиспеченный, пока только на бумаге, свободный порт Владивостока ничем не отличается от территорий опережающего социально-экономического развития.

«Разработанный законопроект - это очень сильное отступление от классической формулы свободного порта... Я считаю, что министерство сделало хитрый ход: не дав Владивостоку полной свободы, как это предусмотрено в классическом варианте порто-франко, они решили просто объявить Владивосток свободным портом только для имиджа. Полная таможенная свобода на Дальнем Востоке оставит бюджет страны без огромных денег. В таком виде свободный порт не привлечет ни одного иностранного инвестора», - цитирует Александра Латкина ИА REGNUM.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.