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Министерство по развитию Дальнего Востока сделало хитрый ход
Законопроект «О свободном порте Владивосток», подготовленный министерством по развитию Дальнего Востока во исполнение поручения президента РФ Владимира ПУТИНА, вызвал как в целом положительную, так и резко отрицательную реакции приморских экспертов.
Так, по мнению директора института международного бизнеса и экономики ВГУЭС Александра ЛАТКИНА, новоиспеченный, пока только на бумаге, свободный порт Владивостока ничем не отличается от территорий опережающего социально-экономического развития.
«Разработанный законопроект - это очень сильное отступление от классической формулы свободного порта... Я считаю, что министерство сделало хитрый ход: не дав Владивостоку полной свободы, как это предусмотрено в классическом варианте порто-франко, они решили просто объявить Владивосток свободным портом только для имиджа. Полная таможенная свобода на Дальнем Востоке оставит бюджет страны без огромных денег. В таком виде свободный порт не привлечет ни одного иностранного инвестора», - цитирует Александра Латкина ИА REGNUM.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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