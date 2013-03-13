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В Приморье на выборах кавалеровские единороссы "ставят" на человека с подмоченной репутацией

13 Марта 2013, 10:30 | Приморье

4 человека заявили о своем намерении баллотироваться на должность главы Кавалеровского городского поселения. Двое – самовыдвиженцы – это мастер «Примтеплоэнерго» Эдуард АРХАНГЕЛЬСКИЙ и директор страхового агентства, филиала ЗАО «МАКС» Марина КУЗЬМИНА. Двое – ставленники партий. Это выдвиженец от ЛДПР, заместитель председателя Приморской Торгово-промышленной палаты по экспертизе северных районов, депутат Думы Кавалеровского района Сергей ГАВРИКОВ и выдвиженец «Единой России», и.о. главы Кавалеровского городского поселения Виктор ШАЛИМОВ.

Выборы назначены мунизбиркомом на 21 апреля. Пока ни один кандидат не зарегистрирован, но борьба в СМИ уже началась. Так, в издании коммунистов «За матушку Россию» (учредитель и издатель – коммунист Сергей ПЛЕВАКО) уже вовсю «мочат» Шалимова и прославляют Марину Кузьмину. Шалимов и впрямь с подмоченной репутацией: именно он в 2000 году, когда были заморожены поселки района, будучи заместителем кавалеровского мэра по ЖКХ, за неделю до визита Сергея ШОЙГУ быстренько уволился по собственному желанию, тем самым избежав наказания. А его сменщику досталось по полной программе, его уже уволили свыше – за провал отопительного сезона. Шалимов просто сбежал от ответственности и наказания. И теперь едроссы «ставят» на эту хромую лошадку…

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Татьяна Курочкина
Теги: партии  единая россия  выборы 



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Комментарии

  • Zlo14:12, 13.03.2013#

    так они все такие . . . на кого им еще ставить.

  • Псевдоним14:43, 13.03.2013#

    только недавно как летом там был уже едросс у власти , 2 квартирки продал, а как жаренным запахло так сразу у него бедного захварали мать и жена, он видимо сиделкой при них сейчас, что-то молчат едросня когда его посадят, а? из партии потехонечку попросили и дальше своих воров двигают, хоть бы постыдились бы этого урода двигать, неужели у народа какалеровкого короткая память, Мочите кавалеровцы эих едросов!!!! в пограничном они не прошли и здесь не дайте власти жуликам и ворам!!!!

  • василиса14:52, 13.03.2013#

    а от Примтеплоэнерго представитель , что будет предлагать избирателям дешёвую теплоэнергию? или в виде бонуса за голос месяц бесплатного обслуживания за тепло, привёл друга на голосование - получи скидку за горячую воду. И интересно затраты на выборы от Примтеплоэнерго забьют нам в тариф?

  • кэт16:37, 13.03.2013#

    этот шалимов тогда предателем был - сдристнул чтобы не отвечать , а как же он опять при власти? На смену маркину проворовавшемуся единоросу лезет во власть еще один!

  • гражданин 16:46, 13.03.2013#

    а может этот едрос Шалимов вернёт жителям кавалерово должок предшественника-едросовца Маркина, который присвоил и продал 2 квартиры муниципальных ? может он для этого и идёт во власть чтобы честно служить людям и честно смотреть им в глаза, подумаешь что там было в 2000 году, многие уже и забыли его подмороженную репутацию. Спасибо коммунистам, что хоть взболамутили это гавно, пусть Шалимов и объяснит избирателям почему тогда очканул, наверное тоже как и у маркина, срочно заболели мать и жена?а может сильно обморозился сам тогда? так до сих пор и ходит с замороженными глазами,

  • Псевдоним22:53, 23.04.2013#

    Марина, не сдавайтесь, мы верим в вас!

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