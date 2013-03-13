В Приморье на выборах кавалеровские единороссы "ставят" на человека с подмоченной репутацией

4 человека заявили о своем намерении баллотироваться на должность главы Кавалеровского городского поселения. Двое – самовыдвиженцы – это мастер «Примтеплоэнерго» Эдуард АРХАНГЕЛЬСКИЙ и директор страхового агентства, филиала ЗАО «МАКС» Марина КУЗЬМИНА. Двое – ставленники партий. Это выдвиженец от ЛДПР, заместитель председателя Приморской Торгово-промышленной палаты по экспертизе северных районов, депутат Думы Кавалеровского района Сергей ГАВРИКОВ и выдвиженец «Единой России», и.о. главы Кавалеровского городского поселения Виктор ШАЛИМОВ.

Выборы назначены мунизбиркомом на 21 апреля. Пока ни один кандидат не зарегистрирован, но борьба в СМИ уже началась. Так, в издании коммунистов «За матушку Россию» (учредитель и издатель – коммунист Сергей ПЛЕВАКО) уже вовсю «мочат» Шалимова и прославляют Марину Кузьмину. Шалимов и впрямь с подмоченной репутацией: именно он в 2000 году, когда были заморожены поселки района, будучи заместителем кавалеровского мэра по ЖКХ, за неделю до визита Сергея ШОЙГУ быстренько уволился по собственному желанию, тем самым избежав наказания. А его сменщику досталось по полной программе, его уже уволили свыше – за провал отопительного сезона. Шалимов просто сбежал от ответственности и наказания. И теперь едроссы «ставят» на эту хромую лошадку…

Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.