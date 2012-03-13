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Комитет по региональной политике и законности ЗС ПК поддержал кандидатуру губернатора Приморского края
ВЛАДИВОСТОК, 13 марта, ZRPRESS. Большинством голосов депутаты комитета по региональной политике и законности Законодательного Собрания поддержали в ходе внеочередного заседания кандидатуру Владимира Миклушевского на пост Губернатора Приморского края.
По данному вопросу на заседании комитета выступил председатель Законодательного Собрания Евгений Овечкин: "В адрес Законодательного Собрания Приморского края поступило представление Президента Российской Федерации Д.А. Медведева о наделении В.В. Миклушевского полномочиями Губернатора Приморского края. Прошу рассмотреть данную кандидатуру и предложить Законодательному Собранию для утверждения в должности Губернатора Приморского края".
В ходе заседания Владимир Миклушевский ответил на вопросы депутатов о главных направлениях деятельности на посту губернатора - это прозрачность в деятельности ветвей власти и общественный контроль на ее работой, привлечение в край инвестиций и развитие инновационной экономики. В числе первоочередных задач - подготовка в ближайшие три месяца концепции краевого развития с учетом больших ориентиров, чем предусмотрено в ранее разработанных и действующих краевых целевых программах. Так же в планах – организация деятельности Администрации Приморского края на основе современных методов управления, когда более наглядно видна работа каждого чиновника. Владимир Миклушевский в ходе беседы с депутатами отметил более высокий уровень активности населения Приморского края по сравнению со среднероссийским.
В результате голосования большинством голосов – четверо против двоих воздержавшихся - депутаты комитета проголосовали за наделение Владимира Миклушевского полномочиями Губернатора Приморского края и внесли данный вопрос для рассмотрения на заседании Законодательного Собрания, намеченного на 16 марта, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Законодательного Собрания Приморского края.
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