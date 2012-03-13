Депутаты обвинили мэра Дальнегорска в некомпетентности и требуют его досрочной отставки

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта, ZRPRESS. Группа депутатов дальнегорской городской Думы (не менее трети от состава думы) выступила с инициативой по отправке в досрочную отставку главы Дальнегорского городского округа Григория КРУТИКОВА с 20 марта этого года.

Инициативу обосновали в Обращении, адресованном парламентариям дальнегорской Думы, внеочередное заседание которой должно состояться 19 марта. На нем и рассмотрят единственный вопрос – об отправке в отставку мэра Крутикова.

Интересно, что в состав инициативной группы вошел и скандально известный депутат городской думы Алексей ШАПОРОВ, обвиняемый в мошенничестве и стремлении присвоить бюджетные средства. Что же инкриминируют депутаты опальному мэру Крутикову? Его обвиняют, судя по тексту Обращения, в неисполнении обязанностей по решению вопросов местного значения. Это формирование и исполнение бюджета города, контроль за исполнением бюджета, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

Так, Дума ДГО решением от 15 июня 2011 года отклонила отчет главы об исполнении бюджета за 2010 год, но повторного отчета от главы не дождалась. Далее, глава в течение более года не предоставил в дальнегорскую Думу отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2010 год для принятия думой решения. Мэр также не предоставил ежегодные отчеты о своей деятельности и деятельности горадминистрации. Депутаты пишут, что считают непредоставление мэром отчета об исполнении бюджета-2010, отчета о результатах приватизации муниципального имущества за 2010 год, 2011 год, отчетов о результатах своей деятельности и деятельности горадминистрации -коррупцией. Мэр, по мнению депутатов, мешает думе осуществлять ее полномочия. Его обвиняют в некомпетентности, бездеятельности, в неумении решать хозяйственные и организационные вопросы по обеспечению жизнедеятельности ДГО. Поэтому группа депутатов думы Дальнегорска просит дальнегорских парламентариев отправить Г.Крутикова в досрочную отставку. Напомним, что срок полномочий мэра Крутикова истекает в октябре-2012.

Татьяна КУРОЧКИНА.