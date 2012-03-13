www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.28 р. 100 JPY: 61.07 р.
EUR: 79.95 р. 10 CNY: 99.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

Депутаты обвинили мэра Дальнегорска в некомпетентности и требуют его досрочной отставки

13 Марта 2012, 13:36 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта, ZRPRESS. Группа депутатов дальнегорской городской Думы (не менее трети от состава думы) выступила с инициативой по отправке в досрочную отставку главы Дальнегорского городского округа Григория КРУТИКОВА с 20 марта этого года.

Инициативу обосновали в Обращении, адресованном парламентариям дальнегорской Думы, внеочередное заседание которой должно состояться 19 марта. На нем и рассмотрят единственный вопрос – об отправке в отставку мэра Крутикова.

Интересно, что в состав инициативной группы вошел и скандально известный депутат городской думы Алексей ШАПОРОВ, обвиняемый в мошенничестве и стремлении присвоить бюджетные средства. Что же инкриминируют депутаты опальному мэру Крутикову? Его обвиняют, судя по тексту Обращения, в неисполнении обязанностей по решению вопросов местного значения. Это формирование и исполнение бюджета города, контроль за исполнением бюджета, распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

Так, Дума ДГО решением от 15 июня 2011 года отклонила отчет главы об исполнении бюджета за 2010 год, но повторного отчета от главы не дождалась. Далее, глава в течение более года не предоставил в дальнегорскую Думу отчет о результатах приватизации муниципального имущества за 2010 год для принятия думой решения. Мэр также не предоставил ежегодные отчеты о своей деятельности и деятельности горадминистрации. Депутаты пишут, что считают непредоставление мэром отчета об исполнении бюджета-2010, отчета о результатах приватизации муниципального имущества за 2010 год, 2011 год, отчетов о результатах своей деятельности и деятельности горадминистрации -коррупцией. Мэр, по мнению депутатов, мешает думе осуществлять ее полномочия. Его обвиняют в некомпетентности, бездеятельности, в неумении решать хозяйственные и организационные вопросы по обеспечению жизнедеятельности ДГО. Поэтому группа депутатов думы Дальнегорска просит дальнегорских парламентариев отправить Г.Крутикова в досрочную отставку. Напомним, что срок полномочий мэра Крутикова истекает в октябре-2012.

Татьяна КУРОЧКИНА.

Автор: Татьяна Курочкина
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru