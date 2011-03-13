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Саммит АТЭС - 2012
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Сергей Дарькин: Низководный мост Де-Фриз – Седанка будет введен в эксплуатацию в срок

13 Марта 2011, 17:07 | Приморье

Выездное совещание по вопросам строительства и реконструкции дорожных объектов в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 провел 11 марта губернатор Приморского края Сергей Дарькин.

Первым он проинспектировал строительство низководного моста Де-Фриз – Седанка. Сейчас здесь ведется монтаж пролётных строений, продолжается возведение опор будущего моста. На этом сложном объекте применяется уникальная техника. Погодные условия пока позволяют строителям работать на льду, однако прорабатываются варианты действий при подвижках льда, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«На стройке трудятся более 1000 человек, большинство из которых – приморцы. Несмотря на погодные условия, работы ведутся практически круглосуточно. При строительстве моста преимущественно используются российские материалы – металлоконструкции, цемент. Строительство идёт в соответствии с графиком. Здесь применяются современные методы контроля качества. Это даёт уверенность, что объект будет введён в эксплуатацию в срок», - сообщил губернатор по итогам осмотра моста.

В ходе выездного совещания Сергей Дарькин осмотрел ход работ по реконструкции автомобильной дороги Хабаровск-Владивосток (М-60 «Уссури»), подъездной дороги к аэропорту Владивосток, строительство новой скоростной магистрали «Поселок Новый – полуостров Де-Фриз – Седанка - бухта Патрокл», которая станет альтернативным выездом из города. На всех объектах в круглосуточном режиме трудятся более 2000 человек, работы ведутся в соответствии с установленными графиками.

11 марта губернатор также побывал на стройплощадке мостового перехода через Золотой Рог. На объекте уже начался монтаж металлических узлов для крепления вант. В ближайшее время мостостроители приступят к их установке. Всего конструкция предполагает 192 ванты общей длинной 397 километров. На сегодняшний день высота пилонов моста достигла отметки 177 метров. Напомним, по окончанию строительства их высота составит 226 метров.

Автор: Юрий Рогов
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