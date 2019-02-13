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Команда Владимира Николаева возвращается в мэрию Владивостока

13 Февраля 2019, 13:52 | Приморье

Новому вице-мэру доверили вопросы, связанные
с бюджетом Владивостока, руководством аппаратом
мэрии, а также сферой образования

В администрации Владивостока появился новый первый вице-мэр. Причем функционал занявшей эту должность Ольги КОЗЕРАЦКОЙ позволяет считать ее «правой рукой» главы города – это вопросы, связанные с бюджетом Владивостока, руководством аппаратом мэрии, а также сферой образования, пишет газета "Золотой Рог".

Как уточнили в пресс-службе администрации Владивостока, к своим обязанностям Ольга Козерацкая приступила в конце минувшей недели. В качестве первого заместителя главы администрации она осуществляет руководство управлениям финансов и бухгалтерии; управлением муниципальной службы и кадров; отделом секретариата администрации; секретариатом главы города; управлением экономического развития; управлением делопроизводства; управлением по работе с муниципальными учреждениями образования; управлением образования. Ранее отвечавшая за «бюджетные» вопросы вице-мэр Наталья ЗУБОВА теперь курирует лишь управление конкурентной политики и закупок; а также управление по работе с обращениями граждан.

Отметим, что Ольга Козерацкая уже занимала должность первого заместителя главы города в период, когда мэром Владивостока являлся Владимир НИКОЛАЕВ. Тогда она также отвечала за городские финансы. После ареста Николаева, в конце 2007 года, Ольга Козерацкая около двух месяцев являлась исполняющим обязанности мэра Владивостока, а затем уступила эту должность Игорю БАРАННИКУ. 

Помимо Ольги Козерацкой в настоящее время в администрации Владивостока продолжают трудиться еще несколько первых заместителей главы: Олег ГУМЕНЮК (исполняет обязанности главы с декабря 2018 года), Константин ЛОБОДА и Сергей ШЕРСТЮК. Последний, как уточнили в мэрии, в настоящее время еще находится в отпуске.

Таким образом, Ольга Козерацкая стала уже вторым представителем команды экс-мэра Владимира Николаева, вернувшимся на высокий пост в городской администрации. Первым, напомним, стал нынешний и.о. главы города Олег Гуменюк, при Николаеве отвечавший за городской спорт. В настоящее время Гуменюк участвует в конкурсе на замещение должности главы Владивостока, который состоится в марте 2018 года.   

Артем СТРОГИН.  Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Николаев  мэрия  конкурс  Козерацкая  владивосток 



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