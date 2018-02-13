Явись передо мной

Активность избирателей становится единственной интригой выборов-2018

Список кандидатов, допущенных к участию в выборах президента РФ, окончательно сформирован. В предвыборном раскладе, где многие считают предрешенной победу действующего президента, тем не менее остается место для вариаций.

Но очевидно, что главным критерием становится не процент голосов за «основного кандидата», а легитимность и ощущение «всенародной поддержки». Поэтому кураторам выборов в Приморье приходится искать новые способы повысить интерес к выборам.

Мобилизация и демобилизация

Но сначала стоит понять, какие показатели будут ориентирами для текущей избирательной кампании. Рекордными в плане явки стали предыдущие выборы президента в 2012 году, в которых приняли участие почти 1 млн из 1,54 млн зарегистрированных в Приморском крае на тот момент избирателей, при этом 567 тысяч человек отдали свои голоса Владимиру ПУТИНУ. «Рывок» по сравнению с неудачными показателями парламентских выборов декабря-2011, как считается, стал возможен благодаря мобилизации правящих элит и широких масс перед угрозой второго тура выборов с непредсказуемыми последствиями. А благодаря временному перемирию между «городом» и «краем» явка на выборах президента-2012 оказалась рекордной даже во Владивостоке - в столице края проголосовало более половины избирателей.

Однако анализ последующих избирательных кампаний в Приморье показывает, что именно явка, а вовсе не результат провластных кандидатов, является главной головной болью для ответственных за выборы лиц. Так, на последних федеральных выборах (Госдума-2016) в регионе были явные проблемы с активностью избирателей - она составила около 40% против 47,9% в среднем по стране. Это сопоставимо с активностью приморцев на досрочных выборах губернатора края в 2014 году, в которых приняли участие чуть более 600 тысяч человек (в том числе 91 тысяча человек досрочно - прим. автора) из 1,5 млн жителей края, имеющих право голоса.

Досье "Золотого Рога": Апофеозом аполитичности приморцев стали состоявшиеся в сентябре выборы в Думу Владивостока, где явка составила 13,5% - такой показатель, да еще и с учетом массового досрочного голосования, уже стал поводом для разнообразных спекуляций по поводу легитимности новой гордумы и принимаемых ей решений. Похожая ситуация имела место и в другом крупном городе края, Находке, где на муниципальные выборы в сентябре пришло около четверти избирателей.

Таким образом, количество приморцев, пришедших на выборы в 2014 (губернатор) и в 2016 годах (Госдума и ЗС ПК) оказалось сравнимым с количеством голосов за Владимира Путина на выборах-2012. Повторить или хотя бы приблизиться к такому результату на выборах 18 марта действующему президенту позволит только высокая явка приморцев. Которых от выборов к выборам становится все меньше: на 1 января 2018 года в крае зарегистрировано 1466599 избирателей, в том числе 445 тысяч - во Владивостоке.

- Выборы президента традиционно пользуются более высокой популярностью у граждан. Тем более, что, в отличие от последних избирательных кампаний, люди хорошо осведомлены о предстоящем 18 марта голосовании. И по мере приближения дня выборов эта осведомленность будет лишь возрастать. Если приложить максимум усилий для информирования о выборах и о важности участия в них, явка по краю составит не менее 60 процентов. Более высокий показатель достижим только административными методами, - убежден политолог, заведующий кафедрой журналистики ДВФУ Виктор БУРЛАКОВ.

Выборы с комфортом

Осознавая свою ответственность за явку, власти российских регионов начала придумывать различные способы ее повышения. Ноу-хау выборов-2018 станут неформальные «референдумы» по неполитическим, но весьма чувствительным для граждан вопросам. Например, в Москве, Подмосковье, Хабаровском крае и ряде других регионов параллельно с выборами президента предполагается провести социологический опрос - по поводу продолжительности учебной недели. А в Волгоградской области референдум назначен официально - 18 марта жители региона решат, переходить ли области в другой часовой пояс.

Приморский край среди всего спектра возможных вариантов выбрал наиболее адекватный и реалистичный - голосование за проекты благоустройства в рамках федерального проекта по созданию комфортной городской среды, первые результаты которого приморцы увидели еще в 2017 году. Предполагается, что помимо президента жители края 18 марта выберут общественные пространства для благоустройства в 2018 году. Процедура будет проведена во всех населенных пунктах Приморского края с численностью населения от 20 тысяч человек. Это 12 городских округов, а также два поселения - Покровское и Кавалеровское. Участки для голосования «за комфорт» будут развернуты в шаговой доступности от «основных» избирательных участков.

Досье "Золотого Рога": В Приморье уже есть опыт привлечения интереса к выборам с помощью обсуждения проектов благоустройства. Подобный формат использовался технологами на выборах мэра Владивостока в 2013 году, когда незадолго до выборов в ходе социологических опросов выбрать из нескольких градостроительных проектов - лидером симпатий горожан, напомним, оказался проект Владивостокской городской автодороги (ВКАД), не утративший актуальности и при новом мэре. В свою очередь, тогдашний глава города Игорь ПУШКАРЕВ шел на второй срок как гарант воплощения этих проектов в жизнь.

- Несмотря на то, что формально ответственными за выборы и информирование населения о них выступают избирательные комиссии, реальные рычаги влияния и ресурсы - финансовый, организационный, информационный - традиционно сфокусированы у исполнительной власти и органов муниципального самоуправления. Поэтому в условиях полного самоустранения властей, высокая явка в современных политических реалиях в принципе невозможна, - считает политолог Сергей ГРЕБЕНЮК. - Если говорить о конкретных механизмах увеличения явки, то я бы отметил следующие направления работ, не выходящие за рамки закона и не снижающие легитимности выборов. Это своевременное и полное информирование избирателей о проходящих выборах, способах и местах для голосования. Это мобилизационные мероприятия, направленные на привлечение на участки той или иной категории граждан: ярмарки, различные розыгрыши и акции, голосование за проекты благоустройства или так называемый «школьный референдум». При этом важна сегментация подобных мероприятий: для каждой группы избирателей должно быть что-то свое, что дополнительно подвигло бы людей прийти на выборы.

Говоря о повышении явки, эксперт также отметил роль штабов кандидатов в президенты: проводимая штабами работа должна формировать представление о выборах как о конкурентном мероприятии, демонстрируя плюрализм взглядов на пути развития страны и позволяя вовлечь в политический процесс ранее аполитичных граждан.

Тем временем более широкое по сравнению с последними избирательными кампаниями информирование приморцев о предстоящих 18 марта выборах заметно, что называется, невооруженным глазом. Оно идет как посредством СМИ, так и при помощи наружной рекламы. Акцент делается не только на важности голосования для будущего страны, но и на возможности проголосовать по месту фактического нахождения без использования открепительных удостоверений. В связи с решением этой задачи объем работы у избиркомов всех уровней в предстоящие несколько недель будет заметно больше, чем шесть лет назад: например, участковые комиссии приступят к работе за 20 дней до выборов, а не за 10, как обычно. А со стороны Избирательной комиссии Приморского края усилена работа с организациями инвалидов, ведется разъяснительная деятельность по поводу голосования лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Александр САЛКОВ.



КРОМЕ ТОГО

Единороссов предостерегли от игр с административным ресурсом

По сообщениям федеральных СМИ, на состоявшемся в начале февраля закрытом селекторном совещании с секретарями региональных отделений «Единой России» секретарь Генсовета партии Андрей ТУРЧАК раскритиковал регионы за использование административного ресурса для повышения явки на выборах. Турчак призвал глав региональных отделений еще раз донести до партийцев установку, «что партия не агитирует за конкретного кандидата, мы агитируем только за явку».

Речь идет о ситуациях, когда сотрудников тем или иным образом «обязывают приходить на выборы», пояснил РБК заместитель Турчака в партии Евгений РЕВЕНКО.

«Мы с вами договаривались, что будем заниматься мобилизацией через ближайший круг однопартийцев, знакомых, членов семей и так далее. Но ни в коем случае не залезая в производственные коллективы и образовательные учреждения», - заявил Турчак. По его словам, «есть несколько примеров, когда наш партиец является в регионе директором школы, предприятия и за счет своего ресурса пытается собрать мобилизационные анкеты у себя в организации».

Евгений СИДОРОВ.

