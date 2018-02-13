Педиатр под прикрытием

Сопредседатель штаба Путина собрал наказы от приморцев

На минувшей неделе в Приморском крае побывал сопредседатель федерального штаба поддержки Владимира ПУТИНА, главный внештатный педиатр-гематолог Минздрава РФ Александр РУМЯНЦЕВ. Здесь он посетил несколько медицинских учреждений, а также пообщался со студентами и преподавателями Тихоокеанского государственного мединститута. В свою очередь, прием граждан, который Александр Румянцев провел 8 февраля, позволил обозначить важные для региона вопросы, требующие содействия на федеральном уровне.

Один из таких вопросов - с многолетней историей - Румянцеву адресовали представители гребной базы в поселке Лозовом. Построенная еще к Сеульской Олимпиаде-1988, база давно нуждается в капитальном ремонте. Тем более, что в 2020 году летние Олимпийские игры вновь состоятся недалеко от Приморья, в Токио, и объект в Лозовом мог бы вновь быть использован для акклиматизации отечественных спортсменов и их подготовки к ОИ. Стоимость работ по реконструкции базы составляет сотни миллионов рублей. В регионе готовится проектно-сметная документация, однако будет необходимо софинансирование из федерального бюджета.

Пообщались с представителем штаба Владимира Путина и родители детей из муниципальной ДЮСШ «Гармония», о планах по переселению которой недавно заявил мэр Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО. На сегодня ключевым вопросом остается отсутствие подходящего здания, возможности которого позволяли бы детям не только заниматься в нормальных залах, но и принимать межрегиональные соревнования по спортивной и художественной гимнастике. Родители настаивают на том, что необходимо построить новый центр, эскиз которого передали Александру Румянцеву. Вместе с тем, они понимают, что возможностей городского и даже краевого бюджета для решения проблемы будет недостаточно, поэтому просьба к гостю из Москвы касалась возможной поддержки на федеральном уровне.

Еще один участник приема граждан, председатель совета дома №6 по ул. Пушкинской во Владивостоке Роман ТОКАРЕВ, попросил у Александра Румянцева содействия в восстановлении Пушкинского сквера, уничтоженного при строительстве моста через бухту Золотой Рог. Изначально Тихоокеанская мостостроительная компания, возводившая объект, намеревалась привести территорию под мостом в надлежащий вид, однако банкротство ТМК отодвинуло эти планы на неопределенный срок. Сегодня жители близлежащих домов просят восстановить хотя бы тротуары и проезд в районе бывшего сквера.

В свою очередь, Александр Румянцев пообещал донести все озвученные в ходе приема чаяния жителей региона до представителей власти - как в Приморье, так и в Москве. Кроме того, комментируя итоги своей поездки в край, Александр Румянцев рассказал, что одной их центральных тем стали перспективы сферы здравоохранения в регионе. По словам Румянцева, обсуждались в том числе вопросы, связанные с реконструкцией детских больниц, а также повышение доступности высокотехнологичной медпомощи для детей.