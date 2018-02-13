www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.02 р. 100 JPY: 53.42 р.
EUR: 71.25 р. 10 CNY: 91.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

Педиатр под прикрытием

13 Февраля 2018, 11:40 | Приморье

Сопредседатель штаба Путина собрал наказы от приморцев

На минувшей неделе в Приморском крае побывал сопредседатель федерального штаба поддержки Владимира ПУТИНА, главный внештатный педиатр-гематолог Минздрава РФ Александр РУМЯНЦЕВ. Здесь он посетил несколько медицинских учреждений, а также пообщался со студентами и преподавателями Тихоокеанского государственного мединститута. В свою очередь, прием граждан, который Александр Румянцев провел 8 февраля, позволил обозначить важные для региона вопросы, требующие содействия на федеральном уровне.

Один из таких вопросов - с многолетней историей - Румянцеву адресовали представители гребной базы в поселке Лозовом. Построенная еще к Сеульской Олимпиаде-1988, база давно нуждается в капитальном ремонте. Тем более, что в 2020 году летние Олимпийские игры вновь состоятся недалеко от Приморья, в Токио, и объект в Лозовом мог бы вновь быть использован для акклиматизации отечественных спортсменов и их подготовки к ОИ. Стоимость работ по реконструкции базы составляет сотни миллионов рублей. В регионе готовится проектно-сметная документация, однако будет необходимо софинансирование из федерального бюджета.

Пообщались с представителем штаба Владимира Путина и родители детей из муниципальной ДЮСШ «Гармония», о планах по переселению которой недавно заявил мэр Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО. На сегодня ключевым вопросом остается отсутствие подходящего здания, возможности которого позволяли бы детям не только заниматься в нормальных залах, но и принимать межрегиональные соревнования по спортивной и художественной гимнастике. Родители настаивают на том, что необходимо построить новый центр, эскиз которого передали Александру Румянцеву. Вместе с тем, они понимают, что возможностей городского и даже краевого бюджета для решения проблемы будет недостаточно, поэтому просьба к гостю из Москвы касалась возможной поддержки на федеральном уровне.

Еще один участник приема граждан, председатель совета дома №6 по ул. Пушкинской во Владивостоке Роман ТОКАРЕВ, попросил у Александра Румянцева содействия в восстановлении Пушкинского сквера, уничтоженного при строительстве моста через бухту Золотой Рог. Изначально Тихоокеанская мостостроительная компания, возводившая объект, намеревалась привести территорию под мостом в надлежащий вид, однако банкротство ТМК отодвинуло эти планы на неопределенный срок. Сегодня жители близлежащих домов просят восстановить хотя бы тротуары и проезд в районе бывшего сквера.

В свою очередь, Александр Румянцев пообещал донести все озвученные в ходе приема чаяния жителей региона до представителей власти - как в Приморье, так и в Москве. Кроме того, комментируя итоги своей поездки в край, Александр Румянцев рассказал, что одной их центральных тем стали перспективы сферы здравоохранения в регионе. По словам Румянцева, обсуждались в том числе вопросы, связанные с реконструкцией детских больниц, а также повышение доступности высокотехнологичной медпомощи для детей.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: политика  выборы  приморье  Путин 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru