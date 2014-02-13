Квалифицированные кадры Приморья будут обеспечены высокотехнологичными рабочими местами

Возможность обеспечить квалифицированные кадры высокотехнологичными рабочими местами – это одна из мер по повышению качества жизни в регионе. Об этом заявил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 13 февраля в беседе с журналистами по итогам совещания на тему «Роль ДВФУ и ДВО РАН в обеспечении инновационного и кадрового развития экономики региона».

По словам главы Приморья, в регионе реализуется достаточно крупных проектов, которые нуждаются в специалистах.

«Наша первоочередная задача - обеспечить высокотехнологичными рабочими местами, прежде всего, приморцев. Для них будут созданы рабочие места при реализации проектов "Восточной нефтехимической компании, «Владивосток-СПГ» (ОАО "Газпром), судоверфи. Речь идет о десятках тысяч человек», - отметил Владимир Миклушевский.

Также он акцентировал внимание, что под новые проекты специалистам нужно будет пройти обучение, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе администрации Приморского края.

«Отмечу, что это только часть вопросов, которые волнуют обычного человека. В не меньшей мере его интересует качество медицинских услуг, уровень образования для детей, жилье. Этим вопросам мы с моей командой уделяем серьезное внимание в повседневной деятельности», - считает губернатор.

По словам Владимира Миклушевского, перед ним стоит комплексная задача по повышению качества жизни в регионе.

«И здесь нельзя выделить что-то одно. Для людей важны эти составляющие в комплексе. Некоторые успехи уже достигнуты. Надеюсь, приморцы их уже ощущают или ощутят в самое ближайшее время», - подвёл итог губернатор Приморья.

Напомним, помощник Президента РФ Андрей Фурсенко сегодня, 13 февраля, принял участие в обсуждении роли ДВФУ и Дальневосточного отделения Российской академии наук в обеспечении инновационного и кадрового развития экономики региона.

По его словам, в Приморье наука вузовская и академическая плотно связаны и выполняют задачу кадрового обеспечения региона.

«В своем Послании Президент страны обозначил, что дальневосточный регион заслуживает особого внимания. В настоящий момент стоит задача максимально включить Дальний Восток в социально-экономическую жизнь страны. Мы понимаем, что развитие экономики невозможно без высококвалифицированных кадров. Для этого в Приморье есть необходимый интеллектуальный потенциал»,- сказал Андрей Фурсенко.