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В Приморском крае депутаты и губернатор готовятся представить свои задекларированные расходы

13 Февраля 2013, 19:21 | Приморье

Приморские депутаты, работающие на постоянной основе, будут отчитываться не только о доходах, но и о расходах своих семей.

Комитет  краевого парламента по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС подготовил необходимые для соответствия федеральному законодательству поправки в краевой закон о статусе депутата.

Законопроект предусматривает обязанность депутата законодательного (представительного) органа Приморья представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. В новой редакции статьи 7 краевого закона "О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края" также определяются: порядок проведения комиссией проверки достоверности и полноты сведений о расходах; порядок размещения сведений о расходах, представляемых депутатами на официальном сайте Законодательного Собрания и порядок предоставления информации по запросам СМИ.

Как сообщил председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС Константин Межонов, отчитываться депутатам предстоит  о тех расходах, которые  превышают трехлетний совокупный доход семьи. Речь идет о сделках по приобретению земельного участка,  объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг или акций.  "Уже в этом году до  1 апреля депутаты, работающие на постоянной основе, должны будут предоставить сведения  не только о  доходах,  но и о подлежащих декларированию расходах за 2012 год, как собственных, так и своих супругов и несовершеннолетних детей", - пояснил Константин Межонов.  

Напомним, что в  связи с принятием в декабре прошлого года ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона "О контроле  за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности и иных лиц их доходам"  приморским депутатам предстоит корректировать  нескольких краевых законов и Устав Приморского края. Основной закон  Приморья, в частности, дополнят нормой о  предоставления сведений о расходах Губернатором Приморского края.   По решению комитета проект закона  "О внесении изменений в Закон Приморского края "О статусе депутата Законодательного Собрания приморского края" будет внесен в повестку февральского  заседания краевого парламента для рассмотрения в трех чтениях, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Приморского края.

Газета "Золотой Рог".

Автор: Пресс-служба ЗС ПК
Теги: ЗС ПК  доходы  закон 



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