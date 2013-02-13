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В Приморском крае депутаты и губернатор готовятся представить свои задекларированные расходы
Приморские депутаты, работающие на постоянной основе, будут отчитываться не только о доходах, но и о расходах своих семей.
Комитет краевого парламента по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС подготовил необходимые для соответствия федеральному законодательству поправки в краевой закон о статусе депутата.
Законопроект предусматривает обязанность депутата законодательного (представительного) органа Приморья представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. В новой редакции статьи 7 краевого закона "О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края" также определяются: порядок проведения комиссией проверки достоверности и полноты сведений о расходах; порядок размещения сведений о расходах, представляемых депутатами на официальном сайте Законодательного Собрания и порядок предоставления информации по запросам СМИ.
Как сообщил председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС Константин Межонов, отчитываться депутатам предстоит о тех расходах, которые превышают трехлетний совокупный доход семьи. Речь идет о сделках по приобретению земельного участка, объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг или акций. "Уже в этом году до 1 апреля депутаты, работающие на постоянной основе, должны будут предоставить сведения не только о доходах, но и о подлежащих декларированию расходах за 2012 год, как собственных, так и своих супругов и несовершеннолетних детей", - пояснил Константин Межонов.
Напомним, что в связи с принятием в декабре прошлого года ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности и иных лиц их доходам" приморским депутатам предстоит корректировать нескольких краевых законов и Устав Приморского края. Основной закон Приморья, в частности, дополнят нормой о предоставления сведений о расходах Губернатором Приморского края. По решению комитета проект закона "О внесении изменений в Закон Приморского края "О статусе депутата Законодательного Собрания приморского края" будет внесен в повестку февральского заседания краевого парламента для рассмотрения в трех чтениях, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Приморского края.
Газета "Золотой Рог".
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