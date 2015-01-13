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Миклушевский рассказал, кому и как будут давать землю в ТОРах
О планах запуска территорий опережающего развития в Приморье и об условиях предоставления земельных участков в ТОРах рассказал губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в интервью агентству «Интерфакс - Дальний Восток».
По словам главы региона, пять приморских территорий опережающего развития будут запускаться постепенно.
«В первом ТОРе вместе с нефтехимической компанией ВНХК мы планируем создать нефтехимический кластер по принципу сингапурского кластера Джуронг. Его якорный проект общей стоимостью более одного триллиона рублей – нефтеперерабатывающий комплекс, который будет производить бензины, масла, полиэтилены и полипропилены», - сообщил Владимир Миклушевский.
Это один из ключевых проектов экономики края, его реализация находится под личным контролем губернатора. Основной инвестор проекта – «Роснефть». Площадка кластера находится в пределах международного транспортного коридора «Приморье-1», что создает возможность для экспорта продукции, с одной стороны, наземным путем в северо-восточные провинции Китая, с другой – морем через порт Восточный.
По словам главы региона, этот проект предполагает создание 10 тысяч рабочих мест, и очень важно обеспечить производство именно приморскими кадрами.
«Для этого мы создаем образовательные кластеры, внедряем систему дуального образования. ДВФУ и Находкинский гуманитарно-политехнический колледж активно участвуют в этом процессе. Вокруг крупного проекта всегда возникает малый и средний бизнес. Появится сеть предприятий, которые из полиэтиленов и полипропиленов будут производить товары народного потребления», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
В Надеждинском районе будет создан индустриальный парк и логистический центр. Инвестор уже приступил к его строительству. Для индустриального парка в данный момент идет работа с потенциальными инвесторами из Кореи, Китая и Японии. Общая площадь промышленного парка составляет более 780 гектаров, из них 330 гектаров – для размещения резидентов с проектами промышленного производства.
«Планируется сдача в аренду резидентам земельных участков с последующей продажей. Предлагается ввести гибкую систему условий их продажи: 70 процентов стоимости в виде арендных платежей на период инвестиционной стадии проекта, оставшиеся 30 процентов – после запуска производства в виде выкупной стоимости с последующим оформлением прав собственности», - сообщил глава региона.
Третий кластер, который будет размещен в Михайловском районе, – агропромышленный. На этой площадке разместятся современные агропроизводства с полным циклом переработки, хранения и эффективной логистики сельскохозяйственной продукции, производимой в крае. Также свою продукцию сюда будут сдавать приморские фермеры.
«Планируется создание двух тысяч новых рабочих мест. В частности, там разместится свиноводческое предприятие «Русагро», которое построит на площадке девять свинокомплексов, большую бойню и комбикормовый завод», - подчеркнул губернатор.
Четвертый кластер в Хасанском районе будет портового типа – «Большой порт Зарубино». Как сообщил глава региона, ТОР будет специализироваться на транзитных перевозках между странами Северо-Восточной Азии и северными провинциями Китая – порт находится на расстоянии около 75 километров от границы с КНР.
«В связи с решением Владимира ПУТИНА о придании Владивостокскому порту статуса свободного, мы думаем о том, чтобы предложить правительству России распространить этот режим и на другие порты Приморья, в частности на Зарубино», - добавил губернатор.
Пятым ТОРом станет технико-внедренческая зона на острове Русском.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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