www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Экономика
Распечатать

Миклушевский рассказал, кому и как будут давать землю в ТОРах

13 Января 2015, 11:40 | Приморье

О планах запуска территорий опережающего развития в Приморье и об условиях предоставления земельных участков в ТОРах рассказал губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в интервью агентству «Интерфакс - Дальний Восток».

По словам главы региона, пять приморских территорий опережающего развития будут запускаться постепенно.

«В первом ТОРе вместе с нефтехимической компанией ВНХК мы планируем создать нефтехимический кластер по принципу сингапурского кластера Джуронг. Его якорный проект общей стоимостью более одного триллиона рублей – нефтеперерабатывающий комплекс, который будет производить бензины, масла, полиэтилены и полипропилены», - сообщил Владимир Миклушевский.

Это один из ключевых проектов экономики края, его реализация находится под личным контролем губернатора. Основной инвестор проекта – «Роснефть». Площадка кластера находится в пределах международного транспортного коридора «Приморье-1», что создает возможность для экспорта продукции, с одной стороны, наземным путем в северо-восточные провинции Китая, с другой – морем через порт Восточный.

По словам главы региона, этот проект предполагает создание 10 тысяч рабочих мест, и очень важно обеспечить производство именно приморскими кадрами.

«Для этого мы создаем образовательные кластеры, внедряем систему дуального образования. ДВФУ и Находкинский гуманитарно-политехнический колледж активно участвуют в этом процессе. Вокруг крупного проекта всегда возникает малый и средний бизнес. Появится сеть предприятий, которые из полиэтиленов и полипропиленов будут производить товары народного потребления», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

В Надеждинском районе будет создан индустриальный парк и логистический центр. Инвестор уже приступил к его строительству. Для индустриального парка в данный момент идет работа с потенциальными инвесторами из Кореи, Китая и Японии. Общая площадь промышленного парка составляет более 780 гектаров, из них 330 гектаров – для размещения резидентов с проектами промышленного производства.

«Планируется сдача в аренду резидентам земельных участков с последующей продажей. Предлагается ввести гибкую систему условий их продажи: 70 процентов стоимости в виде арендных платежей на период инвестиционной стадии проекта, оставшиеся 30 процентов – после запуска производства в виде выкупной стоимости с последующим оформлением прав собственности», - сообщил глава региона.

Третий кластер, который будет размещен в Михайловском районе, – агропромышленный. На этой площадке разместятся современные агропроизводства с полным циклом переработки, хранения и эффективной логистики сельскохозяйственной продукции, производимой в крае. Также свою продукцию сюда будут сдавать приморские фермеры.

«Планируется создание двух тысяч новых рабочих мест. В частности, там разместится свиноводческое предприятие «Русагро», которое построит на площадке девять свинокомплексов, большую бойню и комбикормовый завод», - подчеркнул губернатор.

Четвертый кластер в Хасанском районе будет портового типа – «Большой порт Зарубино». Как сообщил глава региона, ТОР будет специализироваться на транзитных перевозках между странами Северо-Восточной Азии и северными провинциями Китая – порт находится на расстоянии около 75 километров от границы с КНР.

«В связи с решением Владимира ПУТИНА о придании Владивостокскому порту статуса свободного, мы думаем о том, чтобы предложить правительству России распространить этот режим и на другие порты Приморья, в частности на Зарубино», - добавил губернатор.

Пятым ТОРом станет технико-внедренческая зона на острове Русском.

Евгений СИДОРОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор:
Теги: тор  Роснефть  миклушевский  ВНКХ  Большой Порт Зарубино 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru