Журналист ИК "Золотой Рог" получил награду из рук спикера приморского парламента

В День российской печати председатель краевого парламента Виктор Горчаков провел традиционную пресс-конференцию для приморских журналистов.

Встреча с представителями медиасообщества началась с приятного момента. Спикер краевого парламента вручил Почетные грамоты Законодательного Собрания ведущим парламентским журналистам Приморья. В числе награжденных обозреватель газеты "Золотой Рог" Елена Волкова, обозреватель "Новой газеты во Владивостоке" Василий Авченко, редактор отдела политики газеты "Владивосток" Сергей Петрачков, корреспондент ГБУ "Общественное телевидение Приморья" Владимир Клюшников, политический обозреватель информационного агентства PrimaMedia Ольга Кишаковская, корреспондент информационного агентства "Дейта" Вячеслав Кулаков.

Журналисты отмечены за добросовестный труд и весомый вклад в освещение деятельности Законодательного Собрания и представительных органов муниципальных образований Приморского края, объективное отражение парламентской тематики в краевых средствах массовой информации, развитие информационного пространства региона и высокий уровень журналистского мастерства.

Открывая встречу, Виктор Горчаков подвел итоги работы краевого парламента и рассказал о ближайших планах депутатского корпуса. Спикер отметил, что прошедший год стал периодом становления депутатского корпуса пятого созыва. Наличие четырех политических фракций привнесло остроту в работу парламента, но год совместной работы определил приоритеты на созыв. Одним из основных направлений работы в прошлом году стало выполнение Послания Президента РФ, в частности, по повышению зарплаты работникам бюджетной сферы. По словам Виктора Горчакова, депутаты поддерживают развитие Дальнего Востока. Важно, какими будут конкретные шаги нового полпреда и руководства Министерства ДВ. "Одна из главный задач на будущий год, реализацией которой мы будем заниматься совместно с Губернатором края, - формирование благоприятного инвестиционного климата. Непростой вопрос, но мы надеемся, что сдвиг в этом направлении будет. Приморье заинтересовано в инвестициях, приходе новых технологий", - сказал Виктор Горчаков.

Что касается бюджета 2014 года, по словам спикера краевого парламента, депутаты будут его корректировать, поскольку в настоящее время в министерствах идет распределение средств и край получит дополнительное финансирование из федерального бюджета по ряду направлений. По мнению Виктора Горчакова, важно, что в краевом бюджете запланировано увеличение собственных доходов на 4,5 млрд. рублей.

Внимания депутатского корпуса в наступившем году потребует закон о бесплатном выделении земельных участков многодетным, молодым семьям и приморцам с двумя детьми. Как отметил Виктор Горчаков, земли Министерства обороны, на которые рассчитывали при принятии закона, как правило, заняты различными объектами и требуется время на проведение инвентаризации и подготовку земельных участков для передачи тем, кто выразил желание построить дом. Работа в этом направлении будет продолжена.

Еще одно направление депутатской работы в 2014 году – здравоохранение. Как отметил Виктор Горчаков, на первый план выходит вопрос эффективного использования того оборудования, которое было приобретено в процессе модернизации. Будет продолжен также курс на поддержку сельского хозяйства.

Вопросы журналистов касались самых различных аспектов: формирования Общественной палаты Приморского края, реализации нового закона о системе капитального ремонта многоквартирных домов, поддержки малого и среднего бизнеса, принятия закона о статусе Владивостока, строительства "Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов" в бухте Сысоева и других.

В завершении пресс-конференции, спикер поблагодарил журналистов за работу и пожелал дальнейших успехов в непростой деятельности. "В ваш праздник призываю вас верить в светлое будущее Приморского края, иначе бессмысленно работать", - сказал Виктор Горчаков.

ZRPRESS.RU, Владивосток.