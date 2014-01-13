Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье формируют "карманную" Общественную палату?
В «Белом доме» должна пройти первая из трех конференций, где представители местных некоммерческих организаций изберут первую пятерку членов Общественной палаты. Затем еще по пять человек изберут от региональных и межрегиональных (общефедеральных) НКО. Все три собрания общественников пройдут в стенах здания администрации Приморского края, откуда, собственно, и исходила инициатива по формированию Общественной палаты.
Напомним, что о необходимости такого органа в крае губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ заявил уже почти два года назад, на заре своей политической карьеры. Этим новый губернатор фактически подчеркнул свое отличие от своего предшественника Сергея ДАРЬКИНА, который был принципиальным противником создания разнообразных «палат» и «открытых правительств» в крае. Однако на принятие закона и необходимых нормативных актов к нему ушел практически весь 2013 год: краевые депутаты, усмотрев в Общественной палате потенциального конкурента, добились внесения в губернаторский законопроект поправок. Лишь в конце ноября Владимиром Миклушевским была создана рабочая группа по формированию палаты, которую возглавил вице-губернатор Александр РОЛИК.
Парадокс, но формирование совещательного органа, который, по идее, должен озвучивать мнение максимально широких слоев приморского общества, происходит в кулуарной атмосфере. В отличие от экспертных советов при губернаторе, проголосовать за будущих членов которой любой житель края мог через Интернет, на сей раз на сайте краевой администрации нет даже полного списка кандидатов в Общественную палату. Не особо афишировался и первый этап формирования – прием администрацией Приморья заявок от некоммерческих организаций, желающих направить в Общественную палату. Возможно, что малое количество заявок от общественных организаций (их поступило всего лишь несколько десятков) обусловлено их мизерной информированностью о процессе – о нем, судя по всему, сообщили лишь «нужным» НКО…
Невелик и круг «избирателей», которые вот-вот определят персональный состав Общественной палаты. Голосовать за тех, кто станет доносить «глас народа» до главных ушей края, будут представители только тех общественных организаций, которые изъявили желание видеть в ОП своих членов. По правилам, каждый делегат может проголосовать за пятерых претендентов, но в теории никто не запретит каждой НКО голосовать только за «своего» человека. При равенстве голосов у кандидатов приоритет будет отдан представителю более старой организации.
Наконец, будет значительно сужен выбор для депутатов ЗС ПК и губернатора, которые делегируют в Общественную палату по пять человек. Они не смогут включить в состав ОП «людей со стороны». Недостающих членов Общественной палаты можно выбирать только из числа тех, кто подал заявку до конца декабря. Кроме того, пять человек будут избраны первыми пятнадцатью «счастливчиками», кого изберут 14, 15 и 16 января. Опять же – только из числа тех, кто успел подать заявки.
Таким образом, жители Приморья, фактически отодвинутые от процесса формирования Общественной палаты, рискуют получить «кота в мешке», жизнедеятельность которого будет финансироваться за счет налогоплательщиков. Хотя для них ли создается новый орган?
Напомним, еще на стадии подготовки законопроекта депутаты ЗС ПК высказывали свои опасения. "Меня очень волнует принцип формирования Общественной палаты, - сказал в начале июня прошлого года депутат Владимир Беспалов. - Мне бы хотелось, чтобы те, кто отвечает за формирование состава палаты, не запрограммировали своими действиями, чтобы она была "карманной". Хотелось бы, чтобы это была политически независимая от органов власти структура. Я считаю, что эффект от работы Общественной палаты будет многократно больше, чем те средства, которые будут затрачены на создание и содержание палаты".
Досье
Численность Общественной палаты Приморского края установлена в количестве 30 человек. Это представители местных, региональных и межрегиональных (общероссийских) организаций, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Приморского края.
По пять членов Общественной палаты назначаются губернатором Приморья и краевым Законодательным Собранием. Еще по пять представителей включается от общероссийских, региональных и местных общественных объединений, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории края. Кроме того, пятерых членов палаты выберут представители трех уровней общественных объединений, включенных в Палату. Ротация членов Общественной палаты будет происходить каждые три года.
Евгений СИДОРОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Андрей Тарасенко уведомил крайизбирком Приморья о своем выдвижении
- С сенаторами у Приморья будет всё пучком
- Тарасенко взял курс на развитие
- Жириновский благословил одного из кандидатов на пост губернатора Приморья
- Стал известен еще один кандидат на пост губернатора Приморья
- Приморье накроет волна протестных митингов
- В крайизбиркоме Приморья – кадровые перестановки
- Компанию Андрею Тарасенко на выборах губернатора составят два депутата
- Приморский край определился с датой выборов губернатора
- Врио губернатора Приморья: "Бывает, что глава не может работать, боится принимать решение..."
Новости раздела
- Андрей Тарасенко уведомил крайизбирком Приморья о своем выдвижении
- Премьер Медведев поручил ректору ДВФУ важное дело
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- С сенаторами у Приморья будет всё пучком
- Июньский импульс
- Тарасенко взял курс на развитие
- Жириновский благословил одного из кандидатов на пост губернатора Приморья
- Стал известен еще один кандидат на пост губернатора Приморья
- Коммунисты становятся более обеспеченными
- Приморье накроет волна протестных митингов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
Застой, мракобесие и диктатура в едрилловском царстве. . .