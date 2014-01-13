В Приморье беспартийному кандидату на должность главы района придется вступить в "Единую Россию"

«Медведи» в Пограничном районе Приморья оказались в роли «посредника» между властью и обществом.

В минувшую субботу, 10 января, районное отделение партии выдвинуло на выборы нового главы района депутата Николая ТОДОРОВА, который пока не состоит в «Единой России». Тем самым конференция подтвердила итоги состоявшегося перед новым годом праймериз, где члены партии проиграли своему беспартийному коллеге.

Впрочем, мириться с победой беспартийного на праймериз в районе оказались готовы не все. Местное отделение «Единой России» попыталось создать интригу и предложило альтернативного кандидата для утверждения на конференции. Им стал депутат Владимир ПИРОГОВ. Возможно, он мог бы в итоге выйти победителем, однако в подготовке «предвыборной» конференции на сей раз участвовали и представители краевого исполкома «ЕР». В итоге на партийном собрании оказалось немало секретарей «первичек», а итог конференции оказался похожим на результат праймериз.

Наблюдатели полагают, что «раздвоение» кандидатов и последующая победа беспартийного выдвиженца – итог продолжающегося конфликта в местном отделении партии. Несмотря на неубедительный результат в ноябре, районный политсовет «Единой России» по-прежнему находится под контролем лояльных экс-главе района Игорю ЧЕРВИНЦУ людей. Что касается Николая Тодорова, то он собирается вступить в ряды «Единой России»: все-таки бороться за пост руководителя при поддержке «ЕР», не вступая в нее, в России может разве что Владимир ПУТИН.

Евгений СИДОРОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.