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В Приморье беспартийному кандидату на должность главы района придется вступить в "Единую Россию"

13 Января 2014, 12:15 | Приморье

«Медведи» в Пограничном районе Приморья оказались в роли «посредника» между властью и обществом.

В минувшую субботу, 10 января, районное отделение партии выдвинуло на выборы нового главы района депутата Николая ТОДОРОВА, который пока не состоит в «Единой России». Тем самым конференция подтвердила итоги состоявшегося перед новым годом праймериз, где члены партии проиграли своему беспартийному коллеге.

Впрочем, мириться с победой беспартийного на праймериз в районе оказались готовы не все. Местное отделение «Единой России» попыталось создать интригу и предложило альтернативного кандидата для утверждения на конференции. Им стал депутат Владимир ПИРОГОВ. Возможно, он мог бы в итоге выйти победителем, однако в подготовке «предвыборной» конференции на сей раз участвовали и представители краевого исполкома «ЕР». В итоге на партийном собрании оказалось немало секретарей «первичек», а итог конференции оказался похожим на результат праймериз.      

Наблюдатели полагают, что «раздвоение» кандидатов и последующая победа беспартийного выдвиженца – итог продолжающегося конфликта в местном отделении партии. Несмотря на неубедительный результат в ноябре, районный политсовет «Единой России» по-прежнему находится под контролем лояльных экс-главе района Игорю ЧЕРВИНЦУ людей. Что касается Николая Тодорова, то он собирается вступить в ряды «Единой России»: все-таки бороться за пост руководителя при поддержке «ЕР», не вступая в нее, в России может разве что Владимир ПУТИН.

Евгений СИДОРОВ.   ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: Путин  праймериз  депутаты  выборы  приморье 



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Комментарии

  • Недовольный12:37, 13.01.2014#

    Кто-бы сомневался. . . . .

  • приморский12:42, 13.01.2014#

    Всех едросов на кукан

  • Псевдоним13:18, 13.01.2014#

    Про их беспартийного лидера не забудьте)))

  • Ветеран13:19, 13.01.2014#

    В советское время было так же. Практически все руководители любого уровня были коммунистами, за очень редким исключением.

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