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"Партия власти" стала моложе и красивее благодаря Приморью

12 Декабря 2018, 10:47 | Приморье

В минувшие выходные в Подмосковье состоялся 18-й съезд «Единой России», на котором был провозглашен курс на серьезное обновление партии. В частности, был принят «кодекс этики» для партийцев, а кроме того, членам партии посоветовали больше общаться с населением. Произошло обновление и на кадровом уровне – в результате ротации Генерального совета «ЕР» в нем появилось много новых лиц, в том числе – из Приморского края.

Возглавляющий «ЕР» с 2011 года Дмитрий МЕДВЕДЕВ в своем выступлении на съезде обозначил курс на обновление партии, для которой последние избирательные кампании в регионах стали настоящим испытанием.

«Нам действительно необходимо обновление, потому что мы действуем в иных условиях: обновление политических идей, политических лозунгов, методов и содержания работы. И главное, надо стать требовательнее к себе, к своей ежедневной работе, к тем компетенциям, которыми мы занимаемся, к своей репутации», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Одним из наиболее обсуждаемых решений стало создание партийной комиссии по этике, которая будет следить за соблюдением партийцами ряда правил поведения – их свод также утвердили на съезде. Президент России Владимир Путин открытым текстом запретил членам партии хамство в отношении граждан.

Зримым выражением курса на обновление партии стала масштабная ротация Генерального совета «Единой России» - она составила около 40%. Среди 72 новых членов Генсовета – молодой приморский политик Майя ШАЛУНОВА (фото опубликовано на ее личной странице в Facebook), которая, впрочем, имеет солидный партийный стаж – в середине 2000-ых она стояла у истоков создания «Молодой гвардии» «ЕР» в Приморье. В настоящее время Шалунова является руководителем общественного проекта «Детство в радости без опасности» и членом общественного совета федерального партпроекта «Городская среда» в Приморском крае.

Среди покинувших Генсовет «ЕР» в результате ротации – глава Хорольского муниципального района Приморья Алексей ГУБАЙДУЛЛИН, который являлся членом Генерального совета на протяжении двух лет. Еще два приморца, первый заместитель руководителя фракции «ЕР» в Государственной Думе Виктор ПИНСКИЙ и депутат ГД по округу №62 Сергей СОПЧУК, сохранили свое членство в Генсовете. Отметим, что основу Генсовета «ЕР» составляют депутаты Госдумы, главы регионов, а также председатели и депутаты региональных Заксобраний, руководители отделений «ЕР» в субъектах Федерации. Секретарем Генсовета «ЕР» является Андрей ТУРЧАК, с 2009 по 2017 годы возглавлявший Псковскую область.

Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: единая россия  приморье 



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Комментарии

  • Iol11:41, 12.12.2018#

    Свежее мясо в партии крыс.

  • Неедрос11:47, 12.12.2018#

    И как самим-то не впадлу?. . Тьфу. Мерзость

  • Псевдоним12:01, 12.12.2018#

    >>молодой приморский политик Майя ШАЛУНОВАТа самая Шалунова которая провалила все общественные начинания (в том числе СейвСопка) и полностью дискредитировала ЕР в Владивостоке.

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