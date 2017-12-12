Фамилии, проверенные временем

В отсутствие интриги на президентских выборах политики края предпочитают думать о последующих избирательных кампаниях

На неделе действующий президент России Владимир ПУТИН, как и ожидалось, объявил о своем решении баллотироваться на очередной срок. В его очередной победе на выборах практически никто не сомневается, поэтому, как полагают эксперты, главная задача властей региона – обеспечить максимальную честность и легитимность результата. В свою очередь, отдельные местные политики наверняка используют выборы-2018 для укрепления собственных политических позиций.

Официальный старт избирательной кампании будет дан в ближайшие дни: как ожидается, в пятницу, 15 декабря, Совет Федерации примет решение о назначении президентских выборов, и после его опубликования в СМИ начнется отсчет дней до 18 марта.

Классика в бюллетене

«Единая Россия» определится с форматом своего участия в президентских выборах на всероссийском съезде партии 22-23 декабря. Ранее и.о. секретаря Генсовета «ЕР» Андрей ТУРЧАК обозначил, что Владимир Путин является не только основателем, но и «моральным лидером» партии, а задачей «номер один» на президентских выборах для «Единой России» станет мобилизация членов партии и сторонников действующего президента. Вероятнее всего, кандидатуру действующего президента РФ на своем съезде 25 декабря поддержит еще одна парламентская партия – «Справедливая Россия», хотя ее лидер Сергей МИРОНОВ пока не подтвердил, но и не опроверг такой вариант.

Не собирается делать кадровых сюрпризов в ходе предвыборной гонки и ЛДПР, предвыборный съезд которой намечен на 20 декабря. Со своим кандидатом на пост главы государства партия уже давно определилась – им в шестой раз станет лидер либерал-демократов Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, которому ряд соцопросов прочит второй результат на выборах после Владимира Путина. Ожидается, что на уровне Приморья кампанию Жириновского активно поддержит депутат ГД Андрей АНДРЕЙЧЕНКО, который уже помогал однопартийцам личными встречами по краю в преддверии муниципальных выборов - 2017. Не исключено, что для самого парламентария президентская кампания станет «раскачкой» перед выборами губернатора Приморья, опыт участия в которых у Андрейченко уже есть.

- Конечно, решение об участии приморского отделения ЛДПР в выборах губернатора будет принято по согласованию с руководством партии. Я планирую предложить руководству свою кандидатуру, поскольку ассоциирую себя только с Приморьем, а там посмотрим, - сообщил «Золотому Рогу» Андрей Андрейченко.

Некоторую интригу насчет своего участия в выборах президента сохраняет лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ. Хотя его кандидатуру предложило большинство партийных организаций в регионах, сам политик о своем решении намерен объявить на съезде партии 23 декабря. По словам члена бюро приморского крайкома КПРФ Артема САМСОНОВА, некоторые коррективы в подготовку к выборам внесло разве что возможное «разукрупнение» существующих избирательных участков на более мелкие, с численностью избирателей до 1,5 тыс. человек – такая возможность с недавних пор прописана в федеральном и краевом законодательстве о выборах.

- На последних выборах мы всегда закрывали все участки своими наблюдателями. Понятно, что увеличение их количества осложнит нам работу, понадобится больше наблюдателей, - отметил Самсонов.

Либералы делят «подписчиков»

Несмотря на жесткое административное противодействие и условный срок, готовится пойти на выборы президента оппозиционер Алексей НАВАЛЬНЫЙ. Накануне официального старта избирательной кампании его сторонники по всей стране, в том числе в Приморье, активизировали работу по предварительному сбору подписей в поддержку выдвижения Навального. Напомним, что по действующему законодательству кандидату в президенты, выдвинутому не от парламентской партии, необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей в свою поддержку, причем подписаться за политика должны жители не менее 400 регионов РФ. Учитывая крайне сжатый срок для изготовления подписных листов и сбора подписей (который к тому же выпадает на новогодние каникулы – прим. автора), навальнисты решили собрать данные людей, готовых поддержать политика, заблаговременно. Так называемая «верификация», или проверка указанных гражданином данных, позволит сэкономить время при заполнении подписных листов. Добавим, что избирательную кампанию приморские сторонники Навального начинают на фоне кадровых проблем, поскольку координатор владивостокского штаба Юрий КУЧИН в конце ноября оставил эту должность.

Вероятно, в скором времени в Приморье откроется и штаб Ксении СОБЧАК, позиционирующей себя в качестве кандидата «Против всех». В серьезности намерений потенциального претендента на пост главы государства, учитывая ее стремительную «раскрутку» в федеральных СМИ, сомневаться не приходится. Пока же Собчак еженедельно открывает несколько избирательных штабов в европейской части России. При этом, в отличие от Навального, дочь экс-мэра Санкт-Петербурга рассчитывает выдвинуться от одной из непарламентских партий – это требует сбора не 300 тысяч подписей избирателей, как у кандидатов-самовыдвиженцев, а всего 100 тысяч. Состязаться в сборе подписей в поддержку своих кандидатов со штабами Навального и Собчак придется «Яблоку» и «Партии Роста». Хотя лидеры этих партий Григорий ЯВЛИНСКИЙ и Борис ТИТОВ неоднократно заявляли о своих планах баллотироваться, собой активности на региональном уровне со стороны данных политических сил пока нет.

Не процентом единым

Для Приморья особенность выборов президента состоит в том, что они будут предшествовать другой избирательной кампании – досрочным выборам губернатора края. И от того, насколько успешно покажет себя в марте наспех собранная электоральная машина, во многом зависят перспективы команды врио губернатора края Андрея ТАРАСЕНКО.

- Думаю, что работу властей региона по итогам выборов президента в Москве будут оценивать по совокупности критериев, не делая каких-либо скидок на небольшой срок пребывания в должности. Во-первых, важна явка избирателей – ясно, что ее будут подымать. Второй критерий – высокий, но не фантастический процент голосов за Владимира Путина. Кроме того, у общества не должно возникнуть сомнений в легитимности результатов, как это было на думских выборах 2011 года, - считает политолог Виктор БУРЛАКОВ.

По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», конкретных требований к проценту «за Путина» перед теми, кто отвечает за президентские выборы в Приморье, не ставилось – успешным будет считаться результат не ниже, чем процент кандидатов «от власти» на президентских выборах прежних лет. В этой связи ключевым становится вопрос о том, будет ли «вести» выборы-2018 та же команда политтехнологов, что спровоцировала ряд скандалов на муниципальных выборах 2017 года.

Добавим, что подготовка к выборам-2018 повлекла за собой изменения в законодательстве, задача которых – избежать обвинений в «каруселях» с использованием открепительных удостоверений. У избирателей есть возможность проголосовать по месту их фактического нахождения в день выборов без открепительного. Согласно графику, утвержденному в конце ноября крайизбиркомом Приморья, прием заявлений о включении гражданина в список избирателей по месту нахождения будет осуществляться в пунктах приема заявлений и МФЦ Приморья с 31 января по 12 марта 2018 года.

Артем СТРОГИН.