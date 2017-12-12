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Сам себе кандидат
К заседаниям конкурсной комиссии по выборам главы Владивостока, намеченным на 13 и 15 декабря, некоторые претенденты на должность мэра поработали над своим имиджем – кто программными заявлениями, а кто – реальными действиями. Уже понятно, что вне зависимости от итогов конкурса, для некоторых претендентов участие в нем стало хорошей возможностью «подсветить» собственные проекты или напомнить о себе как об эффективном управленце.
Из 60 человек, изъявивших желание участвовать в конкурсе, комиссия сразу отсеяла четверых – тех, кто предоставил неполный пакет документов. В числе оставшихся 56 участников есть и.о. главы Владивостока Алексей ЛИТВИНОВ, работающий в администрации Игоря ПУШКАРЕВА практически с первых месяцев пребывания экс-мэра у власти. Это сохраняет определенную интригу по поводу ближайшего будущего столицы Приморья. Кроме того, на руку и.о. мэра играет и образцово-показательная работа коммунальных служб города во время последнего снегопада – напомним, что именно «снежную» карту пытались разыграть против Литвинова на старте конкурса.
А на текущем этапе конкурса главной «мишенью» для критики оказался председатель социального комитета Законодательного Собрания Игорь ЧЕМЕРИС, которому СМИ внезапно припомнил некоторые факты его биографии и предпринимательской деятельности. Куда более скромные информационные выпады последовали в отношении врио директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае Дениса ГОРОВЧУКА, который на данный момент является одним из участников конкурса, сохраняющих молчание по поводу своих политических амбиций. Добавим, что на фоне молчания большинства претендентов на мэрство, депутат краевого парламента Константин БОГДАНЕНКО стал едва ли не единственным, кто опубликовал некое подобие программы кандидата в мэры. Кроме того, вместе с коллегой по ЗС ПК Игорем Чемерисом депутат поприсутствовал на последнем заседании Думы Владивостока, где, что символично, принимался бюджет города на 2018 и плановый период 2019-2020 годов.
В свою очередь, представители региональной и федеральной власти пока не высказали публичной поддержки кому-либо из участников конкурса. Полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ, будучи на днях во Владивостоке, высказался на сей счет достаточно неопределенно.
- Прежде всего, этот человек (будущий мэр Владивостока – прим. ред.) должен любить город и хотеть, чтобы он изменился к лучшему – не по должностной обязанности, а по собственному жизненному устремлению. Он должен быть честен, энергичен и компетентен. Он должен понимать, что такое экономика, как решать самые сложные задачи. Быть требовательным, потому что не всегда все получается так быстро, как мы хотим. Считаю, этих качеств вполне достаточно, - отметил Юрий Трутнев.
Андрей СЕРОВ.
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