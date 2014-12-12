Главные события года в Приморье

В преддверии Нового года есть традиция подводить итоги прошедших 12 месяцев. Они были наполнены самыми разными событиями, которые войдут в историю города, района, края, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе администрации Приморского края. Предлагаем вместе вспомнить, чем запомнился 2014 год. В течение трех недель на сайте primorsky.ru появятся четыре фоторепортажа, в каждом из которых будут отражены ключевые события квартала.

Сегодня мы вспоминаем события первого квартала года. Уходящий год был объявлен Годом Культуры, поэтому с первых месяцев в Приморье состоялись открытие музыкального фестиваля «Мосты культуры: Санкт-Петербург – Владивосток», Олимпиада в Сочи, эстафета Паралимпийского огня, а также открытие сервисно-визового центра Федеративной Республики Германия. Кроме того, начала работать Общественная палата.

17 января в Приморском театре оперы и балета стартовал музыкальный фестиваль «Мосты культуры: Санкт-Петербург –Владивосток».

Фестиваль стал началом региональной программы Года культуры в России.

Владимир Миклушевский, 18 января, встретился с волонтерами, которые на следующий день улетели в Сочи.

Добровольцы готовятся принять участие в подготовке и проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских зимних игр. В Приморье выбирали лучших из лучших. Это около 200 человек.

19 января, первая группа волонтёров Сочи-2014 вылетела из Владивостока. В аэропорту ребят провожали представители департамента по делам молодёжи Приморского края, Центра подготовки волонтёров ВГУЭС, СМИ и, конечно же, родные и друзья.

Далее в КСК «Фетисов Арена» начались«Народные катания». 21 января первые 50 активистов «Народной экспертизы» бесплатно покатались на коньках.

Эстафета огня стартовала на Набережной Владивостока. Открыл торжественную церемонию зажжения факела Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Стартовав на Набережной, Эстафета продолжилась по улицам центральной части Владивостока, по мостам через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный, по территории кампуса ДВФУ. Завершающий этап Эстафеты прошел в КСК «Фетисов Арена».

100 факелоносцев пронесли Огонь Паралимпиады по улицам Владивостока. 30 из них – люди с ограниченными возможностями здоровья.

24 января, на заседании Администрации Приморского края, Губернатор Приморского края поддержал идею включения разработки регионального бренда «Произведено в Приморье» в стратегию инвестиционного развития сельскохозяйственного производства края.

Региональный бренд создан для позиционирования лучшей продукции, производимой в Приморском крае.

В Приморье, 27 февраля, состоялось первое заседание краевой Общественной палаты.

Одной из задач Общественной палаты стала экспертиза важнейших законопроектов, которые разрабатываются сегодня в крае.

В Приморье открылся сервисно-визовый центр Федеративной Республики Германия . Центр во Владивостоке стал двенадцатым в России и первым на Дальнем Востоке. Участие в его открытии принял и.о. Генерального консула Федеративной Республики Германия в Новосибирске Клаус Мюллер.

В ночь с 15 на 16 февраля почти 2 500 приморцев собрались в «Фетисов Арене» , чтобы посмотреть матч «Россия-США» Олимпийского хоккейного турнира. Вместе с приморцами за игрой национальной команды следил и Владимир Миклушевский.

Приморский край принял участие в экспозиции регионов России, которая открылась 7 февраля, в Олимпийском парке в Сочи. С 7 по 23 февраля экспозицию Приморского края, работающую в Олимпийском парке, посетили более 100 тысяч человек.

28 февраля, Владимир Миклушевский вручил талантливой молодежи Приморья свидетельства о присвоении звания«Стипендиат Губернатора» . Стипендиатами стали 300 студентов из всех вузов Приморья. Теперь кроме обычной стипендии они будут получать «губернаторскую» - 5 555 рублей в месяц. Это – поощрение не только за отличную учёбу, но и за активную гражданскую позицию, участие в общественной жизни своего вуза и края.

5 марта случилось историческое событие для приморских болельщиков! Хоккейный клуб «Адмирал» вышел в плей-оффКХЛ . Команда, которая была создана всего год назад, смогла войти в число 16 лучших клубов Континентальной Хоккейной Лиги.

15 марта в Приморье почтили память героев, погибших на острове Даманский . В торжественном митинге приняли участие более двух тысяч приморцев.

26 марта глава региона заявил, что национальный парк в Бикине станет пилотным проектом для России.

Национальный парк будет иметь, прежде всего, природоохранное значение, служить для сохранения популяции амурского тигра. Вторая цель парка – привлечение туристов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.