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Поручения Большого проезда губернатора Приморского края учтены в бюджете 2015 года

12 Декабря 2014, 12:22 | Приморье

Бюджет Приморского края на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов принят 12 декабря на внеочередном заседании ЗС ПК края в первом и втором чтениях.

По инициативе губернатора Приморского края Владимира Миклушевского депутаты вернулись к процедуре первого чтения законопроекта. Это связано с тем, что глава региона внес в проект бюджета ряд поправок, меняющих основные характеристики бюджета. Так, глава региона предложил 1,7 миллиарда рублей добавить на социальные направления бюджета. 

Как сообщил первый вице-губернатор Василий Усольцев, в расходной части бюджета предусмотрены средства на исполнение поручений губернатора, данных по итогам Большого проезда.

Так, на сферу здравоохранения добавлено 315 миллионов рублей, на образование – 63 миллиона, социальную поддержку населения – 50,5 миллиона, культуру – 95 миллионов, сферу ЖКХ – 91,7 миллиона, физкультуру и спорт – 348,4 миллиона, охрану окружающей среду – 14,5 миллиона.

По итогу двух чтений, доходы Приморья в 2015 году составят 80,820 миллиарда рублей, расходы – 88,052 миллиарда.

По итогам заседания законопроект о бюджете Приморья на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов принят в двух чтениях. Третье чтение законопроект пройдет 17 декабря на очередном заседании Законодательного Собрания.

Напомним, бюджет 2015 года в Приморье остается социально ориентированным. Как подчеркнул губернатор Владимир Миклушевский, более 75  процентов расходов будет направлено на поддержку и развитие сферы образования, здравоохранения, спорта, культуры, адресную социальную поддержку населения

В частности, для повышения качества образовательного процесса в бюджете будут предусмотрены средства на ремонт и строительство общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения, детских садов, а также домов для переселения граждан из аварийного жилья.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: ЗС ПК  миклушевский  бюджет  приморье  большой проезд 



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