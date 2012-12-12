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Установлены тарифы на пассажирские перевозки в Приморском крае

12 Декабря 2012, 15:37 | Приморье
С 1 января 2013 года на всей территории Приморского края будут впервые введены единые предельные тарифы на перевозки пассажиров автомобильным общественным транспортом.
 
Как сообщили в департаменте по тарифам Приморского края,  вводимые тарифы являются предельно максимальными, а значит, на разных территориях края  главы муниципальных образований совместно с перевозчиками могут принять меры по организации перевозок по более низкому тарифу.

На 2013 год рост тарифов в городском сообщении составил до 120 процентов (от 14 до 17 руб. за поездку), в пригородном сообщении до 113 процентов (от 1,37 до 1,83 руб. за пассажиро-километр).

Для труднодоступных северных территорий, где наблюдается тенденция к сокращению числа перевозок из-за убыточности (Красноармейский, Ольгинский, Тернейский районы), был принят повышенный тариф с коэффициентом 0,2. Такая мера в Приморском крае принимается впервые.

Вопрос изменения существующих тарифов был предварительно рассмотрен на совещаниях с главами муниципальных образований и перевозчиками.

Необходимость установления новых тарифов обусловлена окончанием действия существующих. При формировании предельных тарифов на перевозки пассажиров автомобильным общественным транспортом были учтены такие факторы, как резкий рост цен на топливо (до 40 процентов), введение ответственности по обязательному страхованию пассажиров (до 0,87 руб. за перевозки в городском сообщении и до 2,4 руб. – в пригородном сообщении), а также выполнение перевозчиками программ по обновлению автотранспортных средств, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

В случае невыполнения перевозчиками своих инвестиционных программ по предложению глав образований тариф для них также может быть снижен.

Специалисты департамента по тарифам подчёркивают, что установление предельных тарифов на пассажирские перевозки автотранспортом – последнее в этом году. Тарифы на другие виды услуг, подлежащие госрегулированию, меняться не будут.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: перевозки  транспорт  тарифы 



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