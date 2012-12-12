Владимир Балан проинспектировал ход строительства приоритетных объектов Приморского края

Вице-губернатор Приморского края Владимир Балан совместно с директором департамента градостроительства Приморского края Олегом Ежовым провели выездное совещание. В ходе рабочей поездки были проинспектированы социально-значимые объекты.

Одним из первых осмотренных объектов стал концертно-спортивный комплекс. Сегодня на его строительстве заняты около 200 человек. Смонтирована большая часть инженерных сетей. В данный момент решаются вопросы с дизайн-проектом, отоплением, звуковым и световым оборудованием.

Строительство объекта рассматривается в комплексном освоении прилегающей территории. Обсуждается строительство транспортной развязки на трассе М-60, которая разместится рядом с комплексом, а также сооружения парковки, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Вице-губернатор Владимир Балан подчеркнул, что концертно-спортивный комплекс должен стать гордостью края: «Ранее в крае не было такого комплекса. Здесь будут заниматься дети, здесь будут проходить крупные мероприятия. Этот комплекс очень важен для края».

Концертно-спортивный комплекс рассчитан на 7000 зрителей.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.