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Владимир Балан проинспектировал ход строительства приоритетных объектов Приморского края
Вице-губернатор Приморского края Владимир Балан совместно с директором департамента градостроительства Приморского края Олегом Ежовым провели выездное совещание. В ходе рабочей поездки были проинспектированы социально-значимые объекты.
Одним из первых осмотренных объектов стал концертно-спортивный комплекс. Сегодня на его строительстве заняты около 200 человек. Смонтирована большая часть инженерных сетей. В данный момент решаются вопросы с дизайн-проектом, отоплением, звуковым и световым оборудованием.
Строительство объекта рассматривается в комплексном освоении прилегающей территории. Обсуждается строительство транспортной развязки на трассе М-60, которая разместится рядом с комплексом, а также сооружения парковки, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Вице-губернатор Владимир Балан подчеркнул, что концертно-спортивный комплекс должен стать гордостью края: «Ранее в крае не было такого комплекса. Здесь будут заниматься дети, здесь будут проходить крупные мероприятия. Этот комплекс очень важен для края».
Концертно-спортивный комплекс рассчитан на 7000 зрителей.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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