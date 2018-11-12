Депутат в Приморье уступил место женщине

Сегодня это очень редкое явление

Вакансия, которая образовалась в парламенте Приморья после досрочного сложения депутатских полномочий Валерием КАНОМ, на днях была заполнена. 7 ноября Избирательная комиссия Приморского края зарегистрировала в качестве избранного депутата ЗС ПК директора школы №25 Уссурийска Галину ОВСЯННИКОВУ – в списке «Единой России» на выборах 2016 года она шла вторым номером в территориальной группе, которую возглавлял Кан.

Напомним, что депутатские полномочия Валерия Кана были прекращены на заседании парламента 24 октября на основании заявления, поступившего от парламентария. Ранее Кан был известен как один из самых непунктуальных депутатов краевого парламента – большинство заседаний Законодательного Собрания нынешнего созыва он по различным причинам пропустил.

Поскольку Валерий Кан являлся депутатом по единому избирательному округу, освободившийся мандат в «Единой России» решили передать следующему по списку кандидату в региональной группе №6. Это директор школы №25 Галина Овсянникова, которая с 2009 года также являлась депутатом Думы Уссурийского городского округа.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Галина Овсянникова родилась в 1955 году в Уссурийске. В 1978 году окончила Уссурийский государственный педагогический институт. Работала школьным учителем в поселке Новошахтинск и селе Ляличи, в школе №153 в Группе Советских войск в Германии, в Хабаровском крае на о. Большой Уссурийский, в Дальнереченске. С 1997 года является директором средней школы №25 Уссурийска. Награждена знаком «Отличник народного просвещения», медалью «За вклад в развитие образования» в номинации «Учитель», медалью «За любовь и верность», является академиком Общественной академии творческой педагогики имени Л.И. Рувинского и победителем муниципального конкурса «Человек года 2011 года» в номинации «Образование», имеет почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Замужем, воспитывает троих детей.

После перехода Галины Овсянниковой из муниципальных депутатов в краевые количество женщин-парламентариев в нынешнем созыве ЗС ПК увеличится до четырех. Ранее в этом году Заксобрание пополнилось еще одной представительницей Уссурийска – Юлией МАРЧЕНКО. В какой из комитетов ЗС ПК войдет Галина Овсянникова, пока неизвестно. Однако стоит учесть, что в настоящее время в новых людях больше остальных нуждается комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам – после арестов депутатов Руслана МАНОКОНОВА и Виктора МИЛУША «в строю» осталось только три члена комитета из пяти.