Владимир Миклушевский рассказал Президенту страны о Приморском законе "О земле"

В ходе двухсторонней встречи сегодня, 12 ноября, Губернатор Приморья Владимир Миклушевский проинформировал Президента страны Владимира Путина о социально-экономической ситуации в регионе.

Глава региона отметил, что социальной сфере в регионе уделяется особое внимание.

«Мы выполнили ваше поручение, сдали 1 сентября перинатальный центр. Он рассчитан на 2 тысячи родов в год – все сложные случаи, которые у нас есть. Теперь мамы могут в будущем не беспокоиться за своих малышей, потому что там есть все необходимое оборудование», - отметил Владимир Миклушевский.

Владимир Путин поинтересовался связан ли введенный перинатальный центр с другими медицинскими учреждениями края. Губернатор заверил, что в крае есть еще одно аналогичное учреждение во Владивостоке и 11 межрегиональных центров, которые расположены по всему краю.

«Кроме этого, мы в конце года уже купили два санитарных вертолета, которые также будем использовать для тяжелобольных и для этих целей. Также я дал поручение департаменту здравоохранения проработать вопрос создания аналогичного центра ближе к северу края, потому что у нас большой край», - отметил Владимир Миклушевский.

Губернатор подчеркнул, что проблема достаточно серьезная, и в регионе намерены ей очень серьезно заниматься.

«В 2015 году начнем проектирование, а в 2016 строительство этого центра для того, чтобы не только во Владивостоке оказывать помощь. Кроме этого, купим для этих целей специальные реанимобили, которые позволят быстро доставлять рожениц в соответствующий межрайонный центр – либо в перинатальный центр на севере края, либо во Владивостоке», - сообщил Владимир Миклушевский.

Также глава Приморья доложил о программе по ликвидации очереди в детские сады от трех до семи лет. Регион намерен выполнить ее раньше срока, который установил глава государства, то есть до конца этого года.

«В целом по краю у нас идет хорошо, сегодня из 34 муниципальных образований в 19 очередей уже нет. Мы стараемся, у нас только Владивосток немножко вызывает сомнение. И у нас в заделе 15 детских садов, которые мы уже строим и которые будут сданы в 2015 году», - отметил губернатор.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что работа в эти меры – стимул для того, чтобы приморские мамы рожали следующего малыша. Он добавил, что в Приморье реализуется Указ Президента об обеспечении бесплатной землей многодетных семей.

«И мы сегодня реализуем еще один краевой закон, который направлен на то, чтобы закреплять молодые семьи: выдаются участки для супругов до 35 лет тоже бесплатно», - отметил глава региона.

Также Владимир Миклушевский сообщил Президенту о выполнении других его Указов.

«Я имею в виду повышение зарплаты. И люди это чувствуют. Особенно это заметно, конечно, в медицине, потому что в медицине всегда были проблемы с кадрами. И мы это замечали в последние годы, и сейчас еще пока замечаем. Но уже сегодня те зарплаты, которые мы платим, являются достаточно конкурентными. И поэтому люди уже, и даже молодежь, хотят идти учиться на врача и выбирают такую профессию», - сообщил Владимир Миклушевский.

ZRPRESS.RU, Владивосток.