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Владимир Миклушевский обсудил с Президентом создание рыбного кластера в Приморье
Вопрос создания в Приморье рыбного кластера был поднят в ходе двухсторонней встречи Президента России Владимира Путина и Губернатора края Владимира Миклушевского 12 ноября.
Глава региона Владимир Миклушевский доложил Президенту о ситуации в сфере рыбного хозяйства региона. Губернатор подчеркнул, что в данной отрасли сохраняется ряд вопросов. Это большой возраст рыбопромысловых судов, а также низкая развитость береговой рыбопереработки. Для развития последнего направления в Приморье уже предпринят ряд шагов, в частности, разработана программа по субсидированию покупки оборудования для рыбопереработки на берегу.
Еще одна тема встречи - создание в Приморье рыбного кластера. Владимир Миклушевский отметил, что в прошлом году Правительственной комиссий принято решение о создании кластера, однако решение об источниках финансирования проекта на уровне Правительства пока не принято.
Владимир Путин акцентировал, что регион должен по данному вопросу быть в контакте с Правительством. Губернатор сообщил, что вопрос прорабатывался с Министерством сельского хозяйства.
«На уровне Министерства было принято решение, чтобы программа по развитию рыбного хозяйства в Приморье была погружена в программу развития Дальнего Востока», - отметил Владимир Миклушевский.
Президент также подчеркнул, что вопрос о финансировании нужно продолжать обсуждать на уровне соответствующих ведомств и заместителя Председателя Правительства Аркадия Дворковича.
Напомним, создание рыбного кластера в Приморье ведется по инициативе главы региона Владимира Миклушевского.
«Потребность в рыбном кластере есть не только в Приморье, но и в России в целом. Одна из главных задач – повышение уровня переработки рыбы на берегу», - считает губернатор.
К разработке концепции кластера привлечен японский Исследовательский институт «Номура». Контракт с одной из ведущих консалтинговых компаний Японии подписан в конце января текущего года и, как отмечают, может стать драйвером привлечения инвестиций не только японского бизнеса, но и стран АТР.
Работа над концепцией кластера сегодня близка к завершению. Администрация Приморского края выполнила подготовительную работу. Проект разработки концепции профинансирован за счет краевого бюджета на 35 миллионов рублей.
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