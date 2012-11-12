Владимир Миклушевский попал в десятку самых информационно открытых глав регионов РФ

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноября, ZRPRESS.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский вошёл в десятку самых информационно открытых глав регионов и занял девятое место в медиа-рейтинге. Отметим, что губернатор значительно улучшил свои позиции по сравнению с сентябрём.

Руководитель «Политической экспертной группы» (Москва), уроженец Приморского края Константин Калачев считает это результатом активизации всех процессов, происходящих в Приморье. «В крае происходит много позитивных и значимых событий, а значит, медиа-сообществу есть, о чём говорить, что комментировать. Жизнь в Приморье налаживается, отсюда и рост интереса к региону», - отметил политолог. Нельзя не отметить и личную позицию губернатора по этому вопросу. "Владимир Миклушевский хорошо понимает значение информационной политики. Он открыт и готов к диалогу», - отмечает Константин Калачёв.

«Более открытого губернатора за всю историю Приморья не было, - считает председатель думы Владивостока Елена Новицкая. - Высокий рейтинг – это закономерный итог его работы с общественностью». По словам Елены Новицкой, сегодня все самые важные решения в Приморье принимаются с учётом мнения жителей края. Наглядный пример – работа общественной группы по обустройству и дальнейшему использованию объектов саммита. Сейчас сами приморцы определяют очерёдность исполнения решений группы, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

С ней согласна и почётный житель Владивостока Светлана Морозова. «С самого начала было понятно, что Владимир Владимирович – очень открытый и искрений человек. И это хорошо чувствуют люди. Мне приходилось общаться с разными руководителями края. Владимир Миклушевский выделяется среди них именно своей открытостью, готовностью к общению. Мне нравится его идея создания экспертных советов», - говорит Светлана Морозова.

Кандидат политических наук, заведующая кафедрой политологии школы региональных и международных исследований ДВФУ Наталья Цыганок считает, что высокая позиция Владимира Миклушевского в рейтинге информационной открытости в самом начале губернаторской карьеры является результатом бездействия его предшественника в этой сфере. Сегодняшний высокий результат обусловлен важным обстоятельством - саммитом АТЭС во Владивостоке. «Итоги саммита можно считать положительными. Срез общественного мнения, который делался после саммита и лёг в основу октябрьского рейтинга, показал позитивный результат», - отметила Наталья Цыганок.

В десятку информационной открытости также вошли: президент республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, Олег Кувшинников (Вологодская область), Николай Дудов (Магаданская область), Михаил Мень (Ивановская область), Марина Ковтун (Мурманская область), Николай Цуканов (Калининградская область), Сергей Морозов (Ульяновская область), Александр Жилкин (Астраханская область). Замыкает десятку мэр Москвы Сергей Собянин.