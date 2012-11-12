Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владимир Миклушевский попал в десятку самых информационно открытых глав регионов РФ
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский вошёл в десятку самых информационно открытых глав регионов и занял девятое место в медиа-рейтинге. Отметим, что губернатор значительно улучшил свои позиции по сравнению с сентябрём.
Руководитель «Политической экспертной группы» (Москва), уроженец Приморского края Константин Калачев считает это результатом активизации всех процессов, происходящих в Приморье. «В крае происходит много позитивных и значимых событий, а значит, медиа-сообществу есть, о чём говорить, что комментировать. Жизнь в Приморье налаживается, отсюда и рост интереса к региону», - отметил политолог. Нельзя не отметить и личную позицию губернатора по этому вопросу. "Владимир Миклушевский хорошо понимает значение информационной политики. Он открыт и готов к диалогу», - отмечает Константин Калачёв.
«Более открытого губернатора за всю историю Приморья не было, - считает председатель думы Владивостока Елена Новицкая. - Высокий рейтинг – это закономерный итог его работы с общественностью». По словам Елены Новицкой, сегодня все самые важные решения в Приморье принимаются с учётом мнения жителей края. Наглядный пример – работа общественной группы по обустройству и дальнейшему использованию объектов саммита. Сейчас сами приморцы определяют очерёдность исполнения решений группы, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
С ней согласна и почётный житель Владивостока Светлана Морозова. «С самого начала было понятно, что Владимир Владимирович – очень открытый и искрений человек. И это хорошо чувствуют люди. Мне приходилось общаться с разными руководителями края. Владимир Миклушевский выделяется среди них именно своей открытостью, готовностью к общению. Мне нравится его идея создания экспертных советов», - говорит Светлана Морозова.
Кандидат политических наук, заведующая кафедрой политологии школы региональных и международных исследований ДВФУ Наталья Цыганок считает, что высокая позиция Владимира Миклушевского в рейтинге информационной открытости в самом начале губернаторской карьеры является результатом бездействия его предшественника в этой сфере. Сегодняшний высокий результат обусловлен важным обстоятельством - саммитом АТЭС во Владивостоке. «Итоги саммита можно считать положительными. Срез общественного мнения, который делался после саммита и лёг в основу октябрьского рейтинга, показал позитивный результат», - отметила Наталья Цыганок.
В десятку информационной открытости также вошли: президент республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, Олег Кувшинников (Вологодская область), Николай Дудов (Магаданская область), Михаил Мень (Ивановская область), Марина Ковтун (Мурманская область), Николай Цуканов (Калининградская область), Сергей Морозов (Ульяновская область), Александр Жилкин (Астраханская область). Замыкает десятку мэр Москвы Сергей Собянин.
Новости тематики
- Мэр ушел, оставив след
- Сразу два города Приморья попали в особый список НАТО
- Уссурийские депутаты пошли на повышение
- Флаг "Заповедной волны" поднят на высочайшей вершине Приморья
- В Приморье доходы губернатора никого не впечатлили
- В Совете Федерации Людмила Талабаева из Приморья не чувствует себя новичком
- Козел и тигр могут стать в Приморье пропуском в Госдуму
- Ефима Звеняцкого прельщает роль депутата Госдумы
- Законодательное Собрание Приморского края отметило 20-летний юбилей
- Миклушевский рассказал о строительстве атомной станции в Приморском крае
Новости раздела
- Избирком Приморья окончательно отказался регистрировать Ищенко кандидатом в губернаторы
- "Как можно участвовать в таком масштабном событии как выборы губернатора в качестве "спойлера" или пиара ради?!"
- Известный журналист объяснил, почему у Ищенко не получится стать кандидатом в губернаторы
- Андрей Ищенко не пролез сквозь фильтр
- В Приморье "человек Пушкарева" сменил "человека Тарасенко"
- Только половина желающих стать губернатором Приморья сдали документы
- Олег Кожемяко зарегистрирован кандидатом на пост главы Приморья
- Обманутых дольщиков в Приморском крае защитят законом
- Олег Кожемяко снял с должности директора Приморского лесничества
- Штаб Навального во Владивостоке заподозрили в подготовке предвыборных провокаций
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Еду с поминок..."
- Во Владивостоке водители сталкиваются с необычными проверками ГИБДД
- Игорь Пушкарёв: Это сделал Миклушевский…
- Рассыпающаяся империя Ли Дэмина
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- Во Владивостоке собака нашла припрятанные сотни тысяч долларов
- Приморье вновь попытается избавиться от "Хаяттов"
- Дмитрий Медведев подписал постановление по очень болезненному вопросу для Дальнего Востока
- Андрей Ищенко не пролез сквозь фильтр