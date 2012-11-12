Школы Приморья получат новые автобусы

ВЛАДИВОСТОК, 7 ноября, ZRPRESS.

Как сообщили в департаменте образования Приморского края, в общей сложности в 2013 году запланировано поставить 93 автобуса, 74 из них – уже направлены в образовательные учреждения края. Еще 19 автобусов планируется поставить до конца года.

По словам специалистов департамента, школьные автобусы рассчитаны на 34 и 22 посадочных места. Весь транспорт соответствует ГОСТу, оборудован программно-аппаратным средством ГЛОНАСС.

Отметим, что автобусы также получили 5 государственных образовательных (краевых) учреждений Дальнегорска, Партизанска, Октябрьского, Шкотовского и Пограничного районов, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья.

«Создать условия, обеспечивающие развитие каждого ребенка, - важный аспект социальной ответственности государства. Я уверена, что нам это удастся»,- подчеркнула вице-губернатор Приморского края Ирина Василькова на торжественной церемонии передачи школьных автобусов руководителям образовательных учреждений.