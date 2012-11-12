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Губернатор Приморского края провёл приём граждан

12 Ноября 2012, 08:56 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 2 ноября , ZRPRESS. Владимир Миклушевский провёл приём граждан, в ходе которого встретился с семью жителями края.

По результатам встречи с жительницей Владивостока Надеждой Сильниковой губернатор дал поручение директору департамента здравоохранения Олегу Бубнову разобраться с вопросом обеспечения тест-полосками инсулинозависимых больных. Как рассказала заявительница, некоторым больным приходится пользоваться такими тестами несколько раз в день, а это значительные расходы для людей, многие из которых живут на пенсию по инвалидности. По словам Надежды Сильниковой, в некоторых регионах больные диабетом обеспечиваются тестами бесплатно.

«Мы обязательно разберёмся в этом вопросе, но решать его будем системно – так, чтобы помочь всем приморцам, нуждающимся в таких тест-полосках», - сказал Владимир Миклушевский и поручил специалистам департамента здравоохранения проанализировать проблему и разработать механизм её решения, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Ещё один вопрос, с которым Надежда Сильникова обратилась к губернатору – капитальный ремонт многоквартирных домов. По её мнению, смета на ремонт фасада дома, попавшего в «гостевой маршрут», сильно завышена. По условиям ремонта, 5 процентов стоимости оплачивают собственники квартир.

«Действительно, далеко не каждый человек разбирается в стоимости стройматериалов и расценках на ремонтные работы. А значит – мы должны давать людям больше информации, возможно даже разрабатывать типовые сметы, рекомендовать технологии, успешно зарекомендовавшие себя. Вся эта информация должна быть доступна», - считает Владимир Миклушевский.

Что касается дома, где проживает Надежда Сильникова, губернатор дал поручение департаменту по жилищно – коммунальному хозяйству и топливным ресурсам, а так же краевой жилищной инспекции провести проверку и установить – была ли завышена стоимость ремонта.

Со своей проблемой к губернатору обратилась жительница Находки Надежда Таношина. У женщины давний спор с соседями – собственники второй половины частного дома менялись уже несколько раз, на участке велось строительство, из-за которого пострадало жильё женщины. Многолетнее разбирательство в судах и обилие судебных решений привели к тому, что земельный участок ни за кем не закреплён.

Владимир Милушевский поручил администрации Находки ещё раз досконально разобраться в ситуации, провести тщательное обследование строений и участка. Результатом такой комиссии должен стать объективный акт, который будет направлен всем сторонам конфликта и станет основанием для принятия справедливого решения.

С проблемой «обманутых дольщиков» на приём к Владимиру Миклушевскому попали участники долевого строительства в ООО «ДАЛЬРУС». С вопросом предоставления жилья многодетным семьям обратилась жительница Владивостока Анна Попова.

Ещё один участник встречи – юный житель Большого Камня Сергей Кононенко. Школьник пришёл к губернатору не с жалобами, а с конструктивными предложениями – по развитию экономики своего города. У молодого человека есть дополнения в программу «Дороги края», предложение по реконструкции в Большом Камне стадиона.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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