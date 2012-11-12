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Проект бюджета Приморского края на 2013-2015 гг. принят в первом чтении

12 Ноября 2012, 09:14 | Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 31 октября, ZRPRESS. В работе заседания законодательного Собрания принял участие губернатор края Владимир Миклушевский. «Сейчас мы разрабатываем 17 программ, которые лягут в основу развития Приморского края, с учётом перспектив и потребностей всех его жителей», - обратился губернатор к депутатам. «Программный принцип формирования бюджета позволяет нам определять приоритеты в развитии края. Сегодня наши задачи – развитие человеческого потенциала, создание привлекательного инвестиционного климата», - отметил Миклушевский.

Проект документа депутатам представил первый вице-губернатор края Александр Костенко. По его словам, новый бюджет разработан с целью обеспечения долгосрочной сбалансированности и повышения эффективности бюджетных расходов,сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Александр Костенко отметил благоприятный прогноз для края на 2013 год. Ожидается рост экономики, следовательно, и улучшения в социальной сфере. Так, планируется, что фонд оплаты труда в крае увеличится на 11 процентов. Рост налоговых и неналоговых доходов бюджета по прогнозам превысит 5 миллиардов рублей.

Председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян также призвал коллег поддержать проект бюджета. «Принимая бюджет, мы принимаем набор приоритетов, а предложения и замечания можно будет учесть в процедуре второго чтения».

От имени глав городов и районов края выступил Сергей Рудица, глава Уссурийского городского округа. По его мнению, проект бюджета достаточно хорошо проработан и учитывает интересы всех территорий Приморья.

Заместитель председателя Законодательного Собрания края Джамбулат Текиев также поддержал позицию губернатора. Он отметил, что бюджет остаётся социально-направленным – 60 процентов расходов планируется направить на социальную сферу. При этом большое внимание уделяется достижению целевых показателей в каждой сфере и отрасли.

В итоге большинством голосов депутаты поддержали проект бюджета.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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