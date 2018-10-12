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Разгребать партийные завалы в Приморье поручено женщине

12 Октября 2018, 10:35 | Приморье

У регионального отделения «Единой России» новый «старый» руководитель

По распоряжению президиума генсовета «Единой России» семь глав региональных отделений были уволены со своих должностных мест. В их число вошел секретарь приморской организации, ректор ТГМУ Валентин ШУМАТОВ, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Новым руководителем парторганизации стала сенатор Людмила ТАЛАБАЕВА, которая уже ранее возглавляла данное реготделение на протяжении почти пяти лет.

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей ТУРЧАК отметил, что ресурс у Талабаевой остался огромный. «Мы уверены, что у вас получится поднять на время приспущенное знамя «Единой России» в регионе», – сказал он.

«Для любой политической партии главным и единственным критерием работы является доверие граждан и результаты выборов. Поэтому, как говорится, ничего личного, для Партии должно стать естественным правилом, что кадровые решения напрямую и всегда коррелируются с электоральными результатами», - подчеркнул Турчак. Он отметил также, что сегодня был рассмотрен только первый пакет кадровой ротации. Второй пакет будет приниматься на декабрьском съезде партии, на котором также произойдут изменения и в составе Генерального совета, и в составе руководителей ряда МКС.

Фото Дмитрия ДУХАНИНА, "Ъ".

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Справедливая Россия  КПРФ  шпорт  выборы  скандал  подкуп  тарасенко  урна  единая россия  Путин  ЛДПР  президент  Талабаева  провал  ищенко  бюллетень  избирком 



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