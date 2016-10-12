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Спасский район: два раза избирались, два раза собирались
Осеннее обострение политической ситуации вновь случилось в Спасском районе. Предвестником нового кризиса стали неожиданные результаты повторных выборов районных депутатов, которые прошли 18 сентября: на них «Партия дела» обошла «Единую Россию» по количеству полученных мандатов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Первую попытку собраться и решить кадровые вопросы новоизбранные депутаты сделали еще в конце сентября, сразу после вручения им депутатских удостоверений. Инициативу сходу захватили представители «Партии дела», региональное отделение которой возглавляет председатель думы Спасского района с 2006 по 2011 годы Всеволод ИЮ. На правах наиболее многочисленной фракции (пятеро депутатов при четырех у «ЕР» и шестерых самовыдвиженцах) народные избранники от «Партии дела» поставили вопрос об избрании своего представителя Натальи НЕРОДЫ на пост спикера, а также - ни много ни мало - о смене руководства Спасского района.
Предотвратить «рейдерский захват» муниципалитета властям удалось лишь силовым путем, задержав новоиспеченного спикера в помещении аппарата думы. Этот инцидент в спасских коридорах власти, а также проведенные правоохранительными органами обыски по месту жительства и работы других депутатов «Партии дела» стали поводом для обращения федерального руководства этой политической силы к главе МВД Владимиру КОЛОКОЛЬЦЕВУ и Генеральному прокурору РФ Юрию ЧАЙКЕ.
«Необходимость моего обращения к Вам обусловлена длительной невозможностью решения вопросов на местном уровне, неоднократно повторяющимся произволом со стороны сотрудников органов полиции Спасского муниципального района и безусловно требует Вашего пристального внимания, - уточнил в письме председатель Федерального совета «Партии дела» Константин БАБКИН. - Считаю, что дальнейшее развитие событий без Вашего участия грозит деструктивным сценарием развития событий в Спасском районе, его уже превратили в арену политических баталий, и представители органов внутренних дел, как мы видим, свою сторону уже выбрали. В сложившихся обстоятельствах нарушения законных прав и интересов депутатов «Партии дела» прошу Вашего содействия в разрешении данного вопроса путем направления запросов в правоохранительные органы власти и взятия ситуации под личный контроль».
Тем не менее в минувшую пятницу, 7 октября, работа муниципального парламента, похоже, вошла в конструктивное русло. Все 15 избранных депутатов приняли участие в первом заседании думы, которое, согласно уставу, созвал глава Спасского района Анатолий БРАНИЦКИЙ. По информации осведомленного источника, внезапной и кардинальной перемене настроений внутри депутатского корпуса предшествовала работа краевого внутриполитического блока с неопределившимися депутатами, избранными в порядке самовыдвижения. Это позволило сколотить в местной думе пусть и не уверенное, но большинство и девятью голосами избрать на пост председателя депутата-единоросса. Им стал генеральный директор ООО «Стройсервис» Хачик ШАГИНЯН.
Напомним, что без работающего органа представительной власти Спасский район Приморья жил более года. В сентябре 2015-го жители района уже выбирали новый созыв думы, однако итоги тех выборов были отменены в судебном порядке по причине многочисленных нарушений, которые, как решил суд, не позволяли объективно уточнить истинную картину волеизъявления избирателей на нескольких участках. После отмены итогов выборов-2015 некоторые непарламентские партии, прошедшие в местную думу («Родина», «Коммунисты России», «Партия дела»), лишились права выдвигать своих кандидатов в Законодательное Собрание Приморья без сбора подписей. На повторных выборах 18 сентября 2016 года партийных кандидатов было меньше: согласно изменившемуся краевому избирательному законодательству, в городах и районах с населением менее 100 тыс. человек выборы в думу проводятся исключительно по одномандатным округам, что не дает партиям шанса на получение преференций на региональных выборах.
Кстати, последняя избирательная кампания также не обошлась без эксцессов еще на стадии выдвижения кандидатов. У одного из победителей праймериз, проведенных «ЕР», обнаружились сразу три судимости по различным статьям Уголовного кодекса РФ. Выдвинутый партией кандидат вынужден был взять самоотвод, что автоматически лишило «Единую Россию» своего представителя в одном из одномандатных округов.
Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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