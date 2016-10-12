Шестой созыв стартовал

Заксобрание Приморья возглавил Александр Ролик

На прошлой неделе приморский парламент шестого созыва собрался на свое первое заседание. На повестке дня - целый ряд кадровых вопросов: избрание спикера и его заместителя, распределение депутатов по комитетам, избрание представителя в Совет Федерации, наконец, формирование нового состава крайизбиркома, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Губернатор края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ поздравил вновь избранных депутатов и выразил надежду на плодотворное сотрудничество. «Очень рассчитываю на вашу поддержку не только в принятии законодательных актов, но и в активной работе с людьми на местах, - отметил глава региона. - Вы представляете интересы всех приморцев. Я надеюсь, что вы сможете изменить жизнь к лучшему».

Напомним, выборы краевых депутатов прошли в Приморье в единый день голосования - 18 сентября, одновременно с выборами в Госдуму. По итогам выборов в состав Заксобрания вошли 20 одномандатников (среди них 14 представителей от «Единой России», 1 - от ЛДПР, 3 коммуниста и 2 самовыдвиженца) и столько же депутатов, избранных по спискам политических партий (9 от «Единой России», 5 от КПРФ, 4 от ЛДПР и по одному от «Справедливой России» и «Российской партии пенсионеров за справедливость»). Состав приморского парламента обновился более чем на 50% по сравнению с пятым созывом. Явка на первом заседании была высокой - 39 из 40.

Первым вопросом повестки стало избрание спикера приморского парламента, кандидатур было две. «Единая Россия» выдвинула Александра Ролика, который ранее работал в органах государственной безопасности, возглавлял краевые управления налоговой полиции, наркоконтроля, Министерства юстиции РФ, а последние четыре года занимал пост вице-губернатора Приморья. КПРФ, в свою очередь, выставила кандидатуру Владимира БЕСПАЛОВА, в прошлом мэра Арсеньева, затем - краевого депутата со стажем. После выступления кандидатов было проведено тайное голосование, в результате единоросс получил 31 голос, коммунист - 7 (один депутат проголосовал против всех).

Новоизбранный председатель приморского парламента поблагодарил коллег за оказанное доверие и обозначил ближайшие перспективы работы. «Считаю необходимым сохранить социальную ориентированность краевого бюджета, направленную на развитие здравоохранения, образования, культуры, спорта, - заявил Александр Ролик. - Также есть ряд вопросов, требующих оперативных действий, в том числе ликвидация последствий тайфуна, помощь приморцам, попавшим в зону затопления. Мы сегодня должны сделать все, чтобы в максимально короткие сроки закончить аварийно-восстановительные работы».

Новый спикер заверил, что, несмотря на высокий пост, будет поддерживать постоянную связь с избирателями: «Нужно создать условия, чтобы люди могли в любое время в любой форме ко мне обратиться, а я мог выслушать их, и самое главное - решить те проблемы, которые накопились. Уже сформирован целый пакет поручений от избирателей, которыми я буду заниматься».

По решению депутатов, в шестом созыве (как и в пятом) заместитель у спикера будет только один. На эту должность был избран единоросс Сергей КУЗЬМЕНКО (в прошлом занимавший пост председателя Думы Октябрьского района, а затем - главы района) - ему отдали свои голоса 30 народных избранников. Альтернативный кандидат от фракции КПРФ Владимир ХМЕЛЕВ набрал 9 голосов.

Определившись с руководством, депутаты утвердили состав профильных комитетов и избрали их председателей. У пяти комитетов из шести руководители остались прежними: как и в предыдущем созыве, бюджетный комитет возглавил Галуст АХОЯН, комитет по экономической политике - Александр КОСТЕНКО, продовольственный - Евгений ЗОТОВ, комитет по социальной политике - Игорь ЧЕМЕРИС, вопросами региональной политики и законности по-прежнему будет заведовать Джамбулат ТЕКИЕВ. Лишь комитет по регламенту сменил руководителя: этот пост получил Дмитрий НОВИКОВ (прежний глава Константин МЕЖОНОВ в новый состав парламента не вошел). Таким образом, среди председателей комитетов лишь один представитель парламентской оппозиции - Евгений Зотов, ЛДПР. Коммунисты, несмотря на весомое присутствие в краевом парламенте, свои кандидатуры на руководящие посты провести не смогли.

Наконец, представителем приморского парламента в Совете Федерации стала Людмила ТАЛАБАЕВА, секретарь регионального отделения «Единой России» и бывший депутат Думы Владивостока, набравшая 31 голос (альтернативной кандидатурой был коммунист Владимир ГРИШУКОВ). Талабаева поблагодарила коллег-депутатов за поддержку и заявила, что будет лоббировать на федеральном уровне законотворческие инициативы краевого парламента, направленные на развитие Приморья.

В завершение сессии депутаты установили срок приема предложений по новому составу крайизбиркома - с 17 октября по 15 ноября текущего года. Напомним, что право выдвигать своих представителей в состав Избирательной комиссии Приморского края имеют политические партии, допущенные к распределению депутатских мандатов в Госдуме и приморском парламенте, общественные объединения, представительные органы муниципальных образований края, Центризбирком РФ, а также крайизбирком действующего состава.

На фото: Александр Ролик избран спикером приморского парламента абсолютным большинством голосов - за него проголосовал 31 депутат из 39 голосовавших.

Ирина ГОРДЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.