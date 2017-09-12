Полпреда Юрия Трутнева на мероприятиях ВЭФ назвали "огромным ресурсом" и "гарантом"

Резиденты ТОРов на Дальнем Востоке оценили преимущества особого режима, но хотят большего

Спустя два года после создания на Дальнем Востоке первых территорий опережающего развития их резиденты, похоже, окончательно поверили в успех этого начинания. В прошлом году инвесторов еще беспокоила неопределенность сроков создания инфраструктуры для ТОР, но за истекшее время к большинству площадок уже начали подводить коммуникации, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Однако сегодня, как выяснилось в ходе третьего Восточного экономического форума, на первый план выходят вопросы, решение которых находится в исключительной компетенции федеральных властей. И здесь, как признают даже в структурах, ответственных за развитие Дальнего Востока, не обойтись без административного ресурса.

Резиденты осмелели

Об актуальных вопросах деятельности ТОР их резиденты и кураторы поговорили в ходе одной из сессий третьего ВЭФ, который состоялся на минувшей неделе во Владивостоке. Практически все участники диалога отчитались о реальном снижении фискальной нагрузки, а кое-кто даже похвастался полным отсутствием проверок после получения статуса резидента. Резиденты ТОР, особенно представители добывающих отраслей экономики, достаточно радужно оценили текущую ситуацию по своим проектам, многие из которых за минувший год миновали «бумажную» стадию.

- После того, как мы стали резидентами ТОР «Беринговский», темпы развития нашего проекта ускорились. Для развития бизнеса на Дальнем Востоке создана прекрасная законодательная и налоговая база. К тому же у нас изначально был хороший проект и мы наладили сотрудничество с правительственными кругами, - рассказал Питер БАЛКА, врио главного исполнительного директора компании Tigers Realm Coal Ltd, реализующей проект по добыче угля на Чукотке.

Член совета директоров ООО «Управляющая компания «Колмар» Валерий ЦИВИЛЕВ также отметил, что после вхождения в ТОР предприятие существенно ускорило реализацию инвестиционных проектов. Сегодня компания завершает строительство обогатительной фабрики «Денисовская» в дополнение к ранее построенной фабрике «Инаглинская-1», где «обкатывалась» технология обогащения коксующегося угля.

- Реализация этих проектов осуществляется за счет акционерных средств. И режим ТОР как раз позволил акционеру более спокойно посмотреть в будущее, легче расстаться со своими деньгами, - подчеркнул Цивилев. - Поэтому экономические факторы ТОР, несомненно, играют большую роль. Кроме того, тот факт, что государство готово обсуждать проблемные вопросы и помогать в их решении, имеет психологическое значение для инвестора. Этот фактор позволяет резидентам ТОР принимать более смелые решения.

- Проблема любого инвестпроекта в России - это земельный участок. Поэтому оперативное предоставление земельного участка с инженерными сетями является главным преимуществом ТОР, даже с учетом мировых практик, - считает генеральный директор ООО «Газпром газэнергосеть гелий» (реализует инвестпроект по созданию центра обслуживания контейнеров для перевозки гелия в ТОР «Надеждинская». - Прим. автора) Анатолий КИМ. Кроме того, некоторые резиденты отметили, что размер арендной платы, установленный АО «Корпорация развития Дальнего Востока» для резидентов ТОР, выгодно отличается от арендных платежей, взимаемых теми же муниципальными образованиями.

По словам директора департамента территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток Минвостокразвития РФ Андрея ФЕДОТОВСКОГО, на прошлом ВЭФ полного понимания относительно сроков создания инфраструктуры для ТОР не было даже у самого министерства. Сегодня эти вопросы сняты как для чиновников, так и для инвесторов, а на сайте КРДВ доступна информация о создании инфраструктуры для каждой площадки. Кроме того, до конца 2017 года будет окончательно утвержден механизм компенсации затрат для инвесторов, строящих инфраструктуру самостоятельно, предусмотрены средства на эти цели.

Федеральные ограничения

Говоря о собственных успехах и о преимуществах ведения бизнеса на территориях опережающего развития, резиденты не стали молчать и об «узких местах». Например, участники дискуссии считают, что дальнейшей отладки требует механизм свободной таможенной зоны для резидентов ТОР, тем более что многие инвестпроекты реализуются сразу на нескольких площадках. Например, у «Колмара» в Южной Якутии две производственные площадки находятся на расстоянии 25 км друг от друга, их периметр превышает 120 км, и выполнение существующих требований по обустройству территории СТЗ и въездов заметно снизит рентабельность проекта. Другой вопрос, требующий урегулирования на федеральном уровне, связан с оформлением срока действия деловых виз для иностранных специалистов, монтирующих производственное оборудование: срок визы истекает через три месяца, а монтаж занимает более полугода.

- У нас будет две производственные площадки, расстояние между которыми составит 180 км. И специалисты, которые сегодня занимаются проектированием и созданием предприятия, не могут находиться только на одной площадке. В то же время закон о ТОРах не позволяет иметь резидентам филиалы или обособленные подразделения, и налоговыми льготами мы не пользуемся, - привел свой пример Виталий МИСЮТИНСКИЙ, генеральный директор ООО «Дальневосточный графит», строящего ГОК по производству графита в Еврейской АО.

Член совета директоров группы «Полипластик» Лев ГОРИЛОВСКИЙ рассказал, что компания не смогла воспользоваться льготой по налогу на имущество, поскольку производственное оборудование для завода в Хабаровске было закуплено у менее успешных предприятий, а не у производителя, и оказалось слишком «старым». Кроме того, в компании очень рассчитывали на отмену ввозной пошлины на трубный полиэтилен, но этот вопрос пока тоже не решен.

- Режимы ТОР и свободного порта Владивосток позволяют получить определенные преференции. Однако нельзя перекладывать всю ответственность на созданные институты развития. Они нам ничего не должны - они все сделали, все работает. Теперь наша совместная задача - улучшить на законодательном уровне те экономические преференции, которые нам даны. Надо просто работать, - призвал коллег Дмитрий КУДИНОВ, генеральный директор ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» - новоиспеченного резидента ТОР «Надеждинская».

С Дмитрием Кудиновым в целом согласился генеральный директор ООО «Индустриальный парк «Парус» Денис ГРОСЬ, отметивший возможность постоянного общения инвесторов дальневосточных ТОРов с госорганами и институтами развития. Кстати, в ходе разговора на полях ВЭФ было высказано предложение создать объединение резидентов ТОР по аналогии с Ассоциацией резидентов свободного порта Владивосток, которое позволяло бы аккумулировать предложения инвесторов в сфере таможенного регулирования или территориального планирования. В воздухе витала идея и о создании института на базе КРДВ, который бы управлял такими сложными проектами, как, например, комплексное развитие Комсомольска-на-Амуре и его ТОРов.

- Очень важно, когда планы развития ТОРов синхронизированы с планами развития территории в целом. В Комсомольске это, к счастью, произошло, что способствует развитию агломерации в целом, - отметил зампред правительства Хабаровского края по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре Дмитрий ВОЛКОВ. - Если говорить о более общих вещах, то нужно обратить внимание на законодательство о госзакупках в части продукции резидентов ТОР, нагрузку на фонд оплаты труда и в целом на общеэкономические барьеры в развитии Дальнего Востока. Это может иметь даже большее значение для резидентов, чем улучшение режима внутри ТОР.

Александр САЛКОВ.

КСТАТИ

«Юрия Петровича у нас не три, а один»

Хотя изначально территории опережающего развития были ориентированы на глобальный капитал и выход на мировые рынки, интерес к ним проявили небольшие компании, чья продукция необходима жителям Дальнего Востока.

По мнению генерального директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Дениса ТИХОНОВА, сегодня ТОРы превратились в своего рода бизнес-инкубатор для других территорий. Во многих случаях они подменяют собой обычный порядок развития бизнеса в регионах ДФО: все, кто хочет открыть новый бизнес, идут в ТОР, потому что там созданы хорошие условия. Эта ситуация во многом обусловлена тем, что КРДВ приняла на себя риски предпринимателей, связанные с землей, инфраструктурой, налоговыми льготами.

- Однако мы недооценили наши собственные риски в диалоге с государством. Очень многие правила, которые прописаны в законах, мы отменили для вас, но для нас их не отменили, - обратился к резидентам ТОР Денис Тихонов. - Мы сталкиваемся с такими же трудностями, с какими сталкиваетесь вы, ведя бизнес в обычном порядке. Но здесь нам помогает огромный ресурс Юрия Петровича (Трутнева. - Прим. ред.), который по факту является гарантом нашей с вами совместной работы. В то же время есть немало инициатив, направленных на то, чтобы права и полномочия КРДВ и Минвостокразвития были соразмерны с теми обязательствами, которые они на себя берут.

- Хорошо, когда есть возможность через министерство, через Юрия Петровича донести до высшего руководства чаяния резидентов. Но за последний год резидентов стало больше в два раза, а сотрудников в министерстве больше не стало. И Юрия Петровича у нас не три, а один, - добавил представитель Минвостокразвития РФ Андрей Федотовский, поддержав идею о создании ассоциации резидентов ТОР. - Вы сами должны быть более инициативными. Если у вас сегодня все хорошо, это не значит, что завтра вы не столкнетесь с теми вопросами, которые не стоят сегодня.