Для бизнеса в Приморье все еще прохладно

На ВЭФ президент России и губернатор Приморья выслушали от бизнеса предложения по улучшению делового климата в регионе

Российские и зарубежные инвесторы высоко оценивают потенциал Приморского края. Об этом убедительно говорят результаты третьего Восточного экономического форума, где регион заключил более 40 соглашений на сумму свыше 200 млрд рублей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Общие вложения в инвестпроекты, анонсированные в ходе ВЭФ-2017, составили около 2,5 трлн рублей, словно подтвердив слова губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО о том, что у приморского форума за эти годы «появился определенный элемент соревновательности» с Петербургским международным экономическим форумом.

- Год от года форум становится интереснее. Люди хотят сюда приехать, - подчеркнул Владимир Миклушевский на предварявшей ВЭФ-2017 пресс-конференции.

Проекты для экономики, проекты для людей

Помимо подписания соглашений о намерениях, в ходе третьего ВЭФ состоялись церемонии запуска сразу нескольких новых предприятий. Одним из новых производств стала фабрика по огранке алмазов, торжественный старт работе которой дал президент России Владимир ПУТИН. Амбициозный проект воплотил в жизнь резидент свободного порта Владивосток - индийская группа компаний KGK, известная во всем мире как крупнейший производитель ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий.

Еще одно важное соглашение было подписано губернатором Приморья Владимиром Миклушевским совместно с генеральным директором АО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт». Речь идет о реализации инвестиционного проекта по строительству комплекса закрытой перегрузки угля, причем объем вложенных предприятием инвестиций к текущей дате уже составил более 600 млн рублей. Свои намерения в реализации инвестпроекта строительства специализированного зернового терминала мощностью 33,5 млн тонн в год в морском порту Зарубино в свободном порту Владивосток закрепили соглашением руководители края и АО «Объединенная зерновая компания».

Из нескольких десятков подписанных на ВЭФ-2017 соглашений, где одной из сторон выступает Приморский край, также стоит выделить концессионное соглашение о создании в Приморье Центра ядерной медицины. Партнером в реализации этого проекта станет госкорпорация «Росатом», а ввести центр в эксплуатацию планируется к концу 2020 года.

«Речь о создании специального аппарата по производству радиофармпрепаратов - циклотрона. Кроме этого, должна быть создана специальная лаборатория. Сейчас мы возим радиофармпрепараты самолетами из Хабаровска в специальных контейнерах, безопасных для людей. Но радио-изотопы живут очень короткое время, и довозим мы только 30%. За счет этого сильно повышается стоимость исследований. Новый центр будет довольно мощный: он сможет обслуживать шесть тысяч больных в год бесплатно, за счет средств ОМС», - прокомментировал значение проекта Владимир Миклушевский.

Добавим, что 8 сентября, когда президент России Владимир Путин посетил строящуюся в Большом Камне суперверфь «Звезда», были подписаны соглашения о реализации совместных проектов российских и иностранных компаний в рамках созданной здесь ТОР. Документы предполагают создание сразу нескольких крупных производств, аналогов которым еще не было не только в Приморье, но и на всем Дальнем Востоке.

Так, первый резидент ТОР «Большой Камень», судостроительный комплекс «Звезда» (ООО «ССК «Звезда»), подписал соглашение с компанией Samsung о создании совместного предприятия по управлению проектами строительства арктических челночных танкеров. А ООО «Звезда-Хендэ» (совместное предприятие «ССК «Звезда» и Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.) заключило договор с АО «ЦКБ «Лазурит» на разработку проектной документации для строительства танкеров типа «Афрамакс» на газомоторном топливе. Кроме того, между одним из дочерних предприятий НК «Роснефть» и компанией ChemChina заключено соглашение о создании крупнейшего предприятия по выпуску специальных полимерных покрытий различного класса, в том числе и арктического.

Бизнес Приморья определяет «точки роста»

По мнению губернатора Владимира Миклушевского, Восточный экономический форум является хорошей возможностью представить край на российской и международной арене, а также продемонстрировать, что Приморье - это перспективная территория, где выгодно вести бизнес, работать, где можно реализовать себя. В этой связи символично, что реализация потенциала местного бизнес-сообщества и улучшение инвестиционного климата стали главными темами встречи губернатора с представителями деловых кругов Дальнего Востока. Участниками встречи, которая прошла накануне открытия ВЭФ, стали более 100 предпринимателей, представителей бизнес-ассоциаций и федеральных структур, ответственных за поддержку бизнеса.

Напомним, что встречи губернатора Приморья с представителями бизнес-сообщества в подобном формате стали регулярными. Очередной диалог неслучайно был приурочен к ВЭФ: открывая встречу, Владимир Миклушевский подчеркнул, что ждет от бизнес-сообщества края предложений по улучшению инвестиционного климата в Приморье, на Дальнем Востоке и в России в целом.

При этом губернатор высоко оценил уже действующие в крае меры по поддержке предпринимательства, а также отметил работу институтов поддержки бизнеса - Гарантийного фонда, Центра поддержки экспорта, Инвестиционного агентства Приморского края и ряда других. Заместитель председателя краевого отделения «Опоры России» Лариса БУТЕНКО выступила с предложением организовать работу этих структур по принципу «единого окна», создав сеть центров поддержки бизнеса в разных районах края. В этом случае у предпринимателей, особенно в отдаленных от Владивостока районах, будет возможность оперативно получить необходимую консультацию и содействие в развитии своего бизнеса.

- Поручение подобрать такое помещение я дам, это ключевой вопрос. Что же касается географического расположения центров, напомню, что в настоящее время мы ведем работу по разработке стратегии развития Приморского края. В ее рамках подразумеваем деление районов края на несколько макрорайонов со своей специализацией или агломераций, вашу идею можно было бы синхронизировать с этой стратегией, - ответил Владимир Миклушевский.

Добавим, что одно из соглашений, заключенных администрацией Приморья на полях ВЭФ-2017 с акционерным обществом «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства», направлено на материальную поддержку предпринимательства в регионе. Документ предусматривает взаимодействие с целью увеличения количества малых и средних предприятий в крае, вовлечение их в систему закупок у крупнейших заказчиков, а также ускоренное рассмотрение кредитных заявок от МСП Приморья.

Артем СТРОГИН.