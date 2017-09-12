Новая Дума Владивостока будет похожа на краевой парламент

10 сентября жители столицы Приморья и еще семи муниципалитетов выбирали местных депутатов. Всеобщее внимание было приковано к Владивостоку, где финиш избирательной кампании ознаменовался громкими скандалами вокруг досрочного голосования. Однако сюрпризов выборы-2017 большинству их участников не принесли, а «Единая Россия», немного потеряв в процентах по сравнению с 2012 годом, смогла удержать большинство в гордуме.

Новый созыв Думы Владивостока очень похож на избранный год назад краевой депутатский корпус. Как и Законодательное Собрание, новая Дума Владивостока будет пятипартийной - с простым большинством «Единой России», солидным представительством КПРФ и малочисленными представителями ЛДПР, «Справедливой России» и «Партии пенсионеров». Кроме того, сразу несколько депутатов гордумы имеют родственные связи с действующими краевыми депутатами.

Выборы не стали популярнее

На воскресных выборах при явке в 13,5% «Единая Россия» показала результат в 40,65% - это почти на 1% меньше, чем в 2012 году. Однако в абсолютном выражении за «ЕР» на этот раз проголосовало на 1,3 тысячи человек больше. Традиционно высокий результат партия получила в Советском и Первореченском районах Владивостока, где кандидаты-списочники могут рассчитывать на получение депутатских мандатов. Прибавила по сравнению с выборами пятилетней давности и КПРФ (22,2%), или плюс 2,2 тысячи голосов. Третьей с результатом 11,6% стала ЛДПР, у которой за пять лет в столице Приморья стало почти вдвое больше сторонников. Список партии на выборах в гордуму Владивостока, напомним, возглавлял Владимир ЖИРИНОВСКИЙ.

В целом распределение голосов по единому округу оказалось, в общем-то, привычным для Владивостока, если не считать четвертого места партии «Российские пенсионеры за социальную справедливость», которая стала прямым конкурентом «Справедливой России»: разрыв между партиями со схожей программой и даже названиями составил менее 100 голосов. Исходя из метода распределения мандатов по методу Империале, эсеры и «пенсионеры» получат в Думе Владивостока по одному депутатскому креслу. Не прошедшие в гордуму «Коммунистическая партия социальной справедливости» и партия «За женщин России», которые практически не вели агитации, взяли 3,5% и 2,5% голосов соответственно.

Избежать потери контроля над городским парламентом «Единая Россия» смогла благодаря победе своих представителей в 13 одномандатных округах из 17. Наибольший процент голосов среди одномандатников получил председатель комитета Думы Владивостока по городскому хозяйству Николай ГОЛОЯД, вновь избравшийся по «родному» округу №1 (поселок Трудовое). Помимо Голояда, переизбраться в Думу по одномандатным округам смогли еще три депутата-единоросса - Людмила ТАРАН, Евгений ТЕСЛЕНКО и Станислав ПРИМАЧЕНКО, «выбивший» из думы заседавшего там с начала 2000-ых Александра ЮРТАЕВА. Уверенно победили в своих округах единороссы Денис РУСИНОВ (№3), Наталья ВОЙНОВСКАЯ (№4), Сергей БОЧИН (№5), Евгений ПИМЕНОВ (№10), Кирилл ГРИГОРЬЕВ (№16), которые станут депутатами впервые.

В четырех одномандатных округах победили представители КПРФ, в том числе действующий депутат гордумы Александр ШУКЕВИЧ (округ №13). А на округе №8 представитель КПРФ Надежда ТЕЛЕЛЮЕВА победила вице-спикера Думы последнего созыва Дмитрия ПЕНЯЗЯ. При этом до последнего сохранялась интрига на округах №7, №13 и №14, где представители «ЕР» и КПРФ показали почти одинаковый результат. Отметим, что в этих округах от «Единой России» баллотировались кандидаты с очень солидным финансовым ресурсом, который, впрочем, помог только победившей в 7-ом округе директору ООО «Владтрейд» Василисе СЫСОЕВОЙ. Что касается 14-го округа, где победил 70-летний коммунист Геннадий КУЛИКОВ, то здесь, по-видимому, сработал эффект «паровоза», которым выступил краевой депутат Владимир БЕСПАЛОВ, баллотировавшийся на этой территории в составе списка КПРФ.

Отметим, что в последние дни перед выборами «спорные» округа отметились несколькими скандальными историями, связанными с подвозами избирателей на досрочное голосование. В связи с этим городская избирательная комиссия приняла решение передать материалы, предполагающие противоправные действия при проведении досрочного голосования, в органы внутренних дел для проверки изложенных в обращениях фактов и принятия соответствующих мер.

По образу и подобию

Исходя из итогов голосования по одномандатным округам и по партийным спискам, можно говорить о том, что новая Дума Владивостока по своему составу будет чуть более пестрой, чем два предыдущих созыва. Расклад голосов при этом окажется похожим на ситуацию в краевом парламенте. «Единая Россия» получит пакет голосов, близкий к квалифицированному большинству. Немного увеличат свое присутствие в городском представительном органе коммунисты, однако их голосов, как и прежде, не будет хватать для блокирования каких-либо решений. Что касается ЛДПР, «СР» и «Партии пенсионеров», чье присутствие в Думе Владивостока созыва 2017-2022 годов будет номинальным, то они, как часто бывает в приморской практике, при принятии принципиальных решений вполне могут стать союзниками «Единой России».

- Результат «Единой России» - вполне ожидаемый, но не фантастический. Даже при низкой явке партия получила меньше, чем на выборах в Госдуму и Заксобрание. Партийцам стоит задуматься о причинах подобного результата, - считает политолог Виктор БУРЛАКОВ. - Что касается прохождения в гордуму «Партии пенсионеров», то здесь свою роль сыграли и протестные настроения, и запрос на новые силы в политике, и, конечно, успешный бренд. Но говорить о том, что в приморской политике появился пятый сильный игрок, я бы пока не стал - посмотрим на результаты этой партии в будущем.

Между тем всю предвыборную неделю Владивосток сотрясали скандалы, связанные с попытками подкупа избирателей, их «подвоза» и вообще досрочного голосования. Все это не раз фиксировалось на видео и подтверждалось рассказами очевидцев. Однако должной реакции на подобные вещи так и не последовало. Правда, правоохранителями был задержан житель Подмосковья, который попался на попытке подкупить членов участковой ИК и, по некоторым данным, вбросить изрядное количество уже заполненных бюллетеней. Кстати, опять же по предварительной (на момент написания материала) информации, на этом участке с большим отрывом победил молодой представитель КПРФ, который переиграл намного более опытного представителя «ЕР».

По мнению политолога Павла Наливайко, именно «досрочка» стала самой скандальной темой прошедших выборов. По его данным во Владивостоке за несколько дней проголосовало более 15 тысяч человек, что выбивается из среднероссийских показателей. По предварительным данным «партия власти» набрала основной процент голосов именно в период досрочного голосования.

Не так давно глава ЦИК Элла ПАМФИЛОВА заверяла, что те избиркомы, где доля досрочно проголосовавших будет превышать 1%, обязательно должны подвергаться тщательным проверкам, поскольку цифра эта слишком высока. Во Владивостоке на ряде участков доля «досрочников» доходила до нескольких процентов. И тишина.

Подобные дела, оставленные без должного внимания и комментариев ответственных лиц, могут серьезно подорвать доверие избирателей к системе голосования. А, между прочим, в следующем году нам выбирать Президента России. И все эти «недосказанности» могут быть использованы как оппозицией, так и некоторыми зарубежными «партнерами», чтобы обвинить власти нашей страны в легитимности. А оно нам надо?

Ожидается, что окончательно персональный состав новой гордумы станет известен в середине текущей недели, поскольку часть кандидатов-списочников из «ЕР», КПРФ и ЛДПР передаст свои мандаты следующим по спискам партийцам. Впрочем, уже понятно, что основу нового депутатского корпуса составят предприниматели - при том что в прежнем заметной была доля представителей муниципальных предприятий, по определению лояльных команде Игоря ПУШКАРЕВА. Другой отличительной чертой нового депутатского корпуса станут его семейные и деловые связи с краевым парламентом: среди тех, кто войдет во фракции «ЕР» и КПРФ новой думы, есть несколько родственников и помощников депутатов Законодательного Собрания.

Евгений ИТАРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.