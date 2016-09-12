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"Деловая Россия" отмечает необходимость скорейшего создания условий для развития региона в рамках итогов ВЭФ
Эксперты «Деловой России» в Приморском крае разрабатывают основные направления улучшения социально-экономической ситуации в регионе, которые должны способствовать как его внутреннему развитию, так и повышению его инвестиционной привлекательности, что опять же позитивно скажется на социальной обстановке в крае.
Как заявил председатель Приморского регионального отделения «Деловой России» Алексей Тимченко, решения ВЭФ о продолжении развития Дальнего Востока и Приморья как региона, интегрированного в АТР, требуют принятия комплексных мер по улучшению экономической и социальной обстановки, без чего невозможна конкуренция с ведущими экономиками Северо-Восточной Азии и АТР.
«На сегодняшний день есть несколько вопросов, требующих скорейшего решения, причем не все из них требуют крупного вложения капитала или чрезмерных административных усилий, многое зависит от эффективности взаимодействия бизнеса и власти различных уровней. К числу подобных первоочередных задач мы относим стратегическое формирование кадрового капитала региона на основе развития местных трудовых ресурсов и модернизации сферы образования, обеспечение населения качественными конкурентными услугами, усиление борьбы с коррупцией в экономической сфере, а также создание новых рабочих мест, что позволит сформировать так называемые «реальные цепочки добавленной стоимости», о которых много говорилось на Восточном экономическом форуме 2-3 сентября, то есть увеличивать экспортно-ориентированные производства и обработку транзитных грузов. А это дает новые рабочие места и работу для местного бизнеса. Огромное значение имеет одновременное с этим снижение административных барьеров в сфере госрегулирования экономической и хозяйственной деятельности в регионе, например, в области таможенного и налогового регулирования, из-за чего создаются условия для коррупционных правонарушений и злоупотреблений, а многие предприниматели вынуждены идти на нарушения или сворачивать деятельность» - подчеркнул Алексей Тимченко.
Как сообщили в Приморском региональном отделении «Деловой России», эксперты организации оценивают возможности кадрового потенциала региона как недооцененные, и считают, что при грамотной политике возможно повышение занятости местного населения, в том числе сезонной в сфере туризма. Возрождение промышленности и создание новых рабочих мест на конкурентных производствах может быть основано на тех товарных категориях, которые уже имеют устойчивый спрос в странах АТР и вполне конкурентноспособны.
«Например, на сегодняшний день основным партнером России в АТР является Китай, и на основе существующих внешнеэкономических связей между нашими странами можно строить стратегию расширения торговли. Так, в Китае есть устойчивый спрос на российские бакалейные товары – прежде всего кондитерские изделия, минеральную воду. Ведь не даром наш Президент подарил китайскому коллеге на ВЭФ коробку мороженого. Поэтому для таких отраслей не нужны будут гигантские капвложения, нужно снижение административных и таможенных барьеров, а если понадобятся инвестиции, то иностранцы на это пойдут, так как заинтересованы в таком импорте. Тут можно сделать серьезный шаг вперед в развитии соответствующих отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности Приморья и Дальнего Востока, создать новые места и повысить налоговые и таможенные поступления в бюджет, то есть решить многие социальные задачи» - подчеркнул Тимченко.
Эксперты «Деловой России» отмечают также большие возможности развития въездного туризма в Приморье, поскольку поток иностранцев все время увеличивается, а вот туристическая инфраструктура региона пока представляется недостаточной, особенно в сравнении с туристическими центрами АТР.
«Тут много возможностей, которые также открываются при грамотном взаимодействии бизнеса и властей – экологический туризм, развитие туристических маршрутов, использование потенциала Владивостокской крепости. Все это позволит опять же создать новые рабочие места, и привлечь дополнительный турпоток, то есть деньги в нашу экономику» - отметил Тимченко.
Эксперты «Деловой России» отмечают, что как минимум часть кадров для нужд развития региона необходимо привлекать из числа местного населения.
«Совсем необязательно стремиться привлекать сюда стороннюю рабочую силу, прежде всего нужно создавать условия для полного задействования местного населения, чтобы люди жили и работали здесь, и тут нужно многое – повышение реальных зарплат и снижение энерготарифов, повышения качества жизни, что опять же будет зависеть от того, насколько мы реализуем экономические возможности, о которых я уже сказал» - подчеркнул Тимченко.
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Комментарии
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Иванов_на_остановке20:07, 12.09.2016#
Интересно, на ВЭФЕ не обсуждали размеры взяток таможенникам от зарубежных Ынвесторов-экспортеров за проход их грузов? Тимченко должен знать, сколько в наших судах слушается дел участников ВЭД по корректировкам таможенной стоимости за которыми стоит открытое вымогательство взяток, он должен понимать, с какой системой придется иметь дело и как эта система будет тормозить любое развитие, за которое предприниматели не платят на карман. Деловая Россия много раз выступала в защиту предпринимателей, а птенцы гнезда Бельянинова по прежнему рулят и вымогают. Надо их сперва разогнать, а потом только планы строить по развитию.
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Дон Кихот12:23, 13.09.2016#
Вот и вся суверенная демократия - если политической силе, или организации бизнесменов что-то ПОЗВОЛЯТ сделать. . . даже уже не смешно. Да кто ж им позволит - полковник МВД Захарченко или его начальники? А как же им тогда квартиры долларами набивать? Тут требуется на самом высшем уровне доносить до кремлевских бонз, что дальше так нельзя, пора радикально менять стратегию, иначе грядет русский бунт, бессмысленный и беспощадный, по классику.
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ветролёт13:26, 14.09.2016#
Судя по рейтингу, недавно опубликованному, наш губернатор № 1 на вылет после выборов. Ему бы давно прислушаться к умным людям из коммерсантов, у многих были и есть здравые идеи, только не под то наша власть заточена, была и есть. Им летать охота, а не в стратегии роста и развития экономики вникать. . .
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