Пенсионная реформа угрожает выборам губернаторов и депутатов от "Единой России"

Население крайне негативно восприняло поддержку региональными властями резкого повышения пенсионного возраста

В администрации президента есть беспокойство по поводу результатов сентябрьских выборов губернаторов и законодательных собраний в связи с пенсионной реформой, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к администрации. Но губернаторы попытаются снивелировать риски, предложив населению различные льготы, говорит один из собеседников.

9 сентября прямые губернаторские выборы пройдут в 22 регионах, причем в 16 из них выдвинуты новые руководители, назначенные президентом в ходе осенней и весенней ротации, еще в четырех субъектах губернаторов изберут местные парламенты по представлению президента. В 16 регионах выберут законодательные собрания, в 12 региональных столицах – городские думы и в четырех – мэров.

Напомним, возглавляющий Приморье с октября 2017 года Андрей ТАРАСЕНКО в пятницу, 6 июля, лично предоставил в Избирательную комиссию Приморского края документы о выдвижении на пост губернатора. Чтобы стать зарегистрированным кандидатом, до конца июля ему предстоит заручиться поддержкой 142 депутатов и глав муниципалитетов.

Врио губернатора Приморья был выдвинут кандидатом на досрочные выборы губернатора Приморского края в минувшую субботу, 30 июня. Соответствующее решение было оформлено в ходе конференции приморского регионального отделения «Единой России». Главным приоритетом своей предвыборной кампании Тарасенко обозначил «подъем уровня жизни населения региона».

На минувшей неделе в общих чертах также определился круг претендентов на два вакантных места в парламенте Приморья. 7 июля своих кандидатов на довыборы в Законодательное Собрание выдвинули приморские коммунисты. Кроме того, поучаствовать в избирательной кампании во Владивостоке намерены представители внесистемной оппозиции.

Напомним, ранее по 4-му одномандатному округу (Фрунзенский район Владивостока и Хасанский район) «Единая Россия» выдвинула победителя предварительного голосования, депутата Думы Владивостока Александра ЩЕРБАКОВА. Противостоять Щербакову будут его коллега по депутатскому корпусу Надежда ТЕЛЕЛЮЕВА (КПРФ) и индивидуальный предприниматель Захар КАРНАУХ (ЛДПР). Особенностью ситуации является тот факт, что Щербакову, избранному в гордуму от одномандатного округа на Чуркине, придется играть «на поле» Телелюевой, округ которой расположен как раз на территории Фрунзенского района Владивостока.

В округе №6 «Единую Россию» представит Юлия МАРЧЕНКО, занимающая руководящую должность в торговой сети «Фреш 25». От КПРФ здесь баллотируется экс-депутат Заксобрания Юрий КОРНЕЕВ, а от ЛДПР – депутат гордумы Уссурийска Роман МЕЛЕШКИН. Напомним, что в свое время Юрий Корнеев избирался в краевой парламент по списку либерал-демократов, но незадолго до выборов 2016 года перешел в более перспективную, как ему казалось, компартию. Однако переизбраться в ЗС ПК под брендом КПРФ Корнееву тогда не удалось.

Правом выдвигать кандидатов в парламент Приморья без сбора подписей избирателей также обладают «Российская партия пенсионеров за справедливость» и «Справедливая Россия», которая, как ожидается, определится с кандидатами 14 июля. Кроме того, несколько человек уже изъявили желание поучаствовать в довыборах в ЗС ПК самостоятельно. На округе №6 выдвинулся проректор ДВФУ Алексей КОШЕЛЬ, ранее участвовавший здесь в праймериз «Единой России» и занявший третье место. На округе №4 попробуют свои силы активистка владивостокского штаба сторонников Алексея НАВАЛЬНОГО Мария ЗИНЧЕНКО, а также военный пенсионер Сергей ЛЕВИН. Согласно действующему законодательству, самовыдвиженцам на выборах в ЗС ПК для регистрации в качестве кандидатов необходимо собрать подписи не менее 3% избирателей соответствующего округа. Для этого у них есть около месяца – срок сдачи документов в избирком истекает 30 июля.

Напомним, также, что Приморский край пополнил список российских регионов, одобривших повышение пенсионного возраста. Положительный отзыв на правительственный законопроект депутаты приняли в ходе внеочередного заседания во вторник, 10 июля, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Со своими мнениями по поводу реформы выступили депутаты Игорь ЧЕМЕРИС, Юлия ТОЛМАЧЕВА, Алексей КОЗИЦКИЙ, Владимир ГРИШУКОВ, Владимир БЕСПАЛОВ, Анатолий ДОЛГАЧЕВ. Последний заявил о том, что "в условиях санкций США проведение пенсионной реформы больно ударит по населению и дискредитирует власть".

По итогам голосования правительственный законопроект поддержал 21 депутат. Против голосовало 8 народных избранников.

Участие в заседании принял врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО.

Добавим, что во внеочередном заседании приняли участие всего 29 из 38 депутатов ЗС ПК.

Фот ИК "Золотой Рог".