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Приморским депутатам запретили встречаться вслепую

12 Июля 2017, 09:42 | Приморье

Краевых и муниципальных депутатов предлагается обязать предварительно уведомлять органы исполнительной власти о своих встречах с избирателями, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Профильным комитетом Законодательного Собрания Приморья подготовлены соответствующие поправки в закон «О публичных мероприятиях в Приморском крае», приводящие его в соответствие с изменившимся федеральным законодательством.

Ранее представители ряда партий высказывали мнение о том, что нововведение может осложнить ведение избирательной кампании действующим депутатам.

Напомним, что в начале июня в России были приняты поправки в федеральное законодательство, устанавливающие уведомительный порядок проведения встреч депутатов с избирателями. Идея подобного нововведения, о котором деловая газета «Золотой Рог» подробно рассказывала в одном из февральских номеров, появилась вскоре после акции против передачи РПЦ Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге (акция была представлена как встреча депутатов ЗС Петербурга со своими избирателями). Кроме того, на уровне Москвы и Петербурга были приняты законодательные нормы, регламентирующие порядок встреч региональных депутатов с избирателями.

И вот теперь настал черед приморских депутатов. Согласно новой редакции краевого закона №742 «О публичных мероприятиях в Приморском крае», уведомление о проведении публичного мероприятия подается организатором в письменной форме в орган исполнительной власти Приморского края или администрацию муниципального образования в срок, установленный федеральным законодательством.

Кроме того, встречи депутатов краевого парламента или представительных органов муниципального образования с избирателями «в целях информирования избирателей о своей деятельности», по сути, выделяются в отдельный вид публичного мероприятия. Уведомление о проведении такого мероприятия депутатам будет необходимо подавать в срок, установленный федеральным законодательством, - то есть не ранее 10 и не позднее пяти дней до дня проведения публичного мероприятия.

Единственным видом публичного мероприятия, которое не требует предварительного уведомления, как и прежде, останется пикетирование, которое осуществляется одним участником без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции. Минимальное допустимое расстояние между лицами, осуществляющими такое пикетирование, по закону должно составлять не менее 30 м.

Добавим, что за различные нарушения норм федерального закона №54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» предусмотрена административная ответственность в виде крупных штрафов или административного ареста на срок до 30 суток. Поэтому, как полагают наблюдатели, новация может стать дополнительным инструментом давления на депутатов, которые любят набирать политические очки в ситуации стихийного «народного возмущения» - например, против точечной застройки.

Срок принятия поправок в краевой закон «О публичных мероприятиях» пока неизвестен. Ранее предполагалось рассмотреть их в первом чтении уже 11 июля на заседании комитета ЗС ПК по региональной политике и законности, однако в итоговом варианте повестки данного вопроса не оказалось. Ранее представители оппозиционных партий, комментируя деловой газете «Золотой Рог» инициативу о согласовании встреч с избирателями, опасались того, что она осложнит ведение предвыборной агитации действующим депутатам. Так, недавно получивший мандат депутата ГД Андрей АНДРЕЙЧЕНКО не исключил, что действующие депутаты в такой ситуации будут вынуждены сначала писать кипу уведомлений, а после встречи, возможно, еще и ходить по судам.

- Перед выборами проводишь по семь встреч в день. На каждую придется подавать уведомление. Если придет больше людей - штраф. Если кто-то развернет плакат - штраф. То есть кандидату можно будет реально осложнить жизнь, отправив на его встречу с избирателями провокаторов, - считает политик.

Александр САЛКОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: избиратель  выборы  политика  закон  электорат  встреча  депутат  законодательное собрание 



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