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Приморские единороссы определились с выдвиженцами в краевой парламент
Большинство депутатов Законодательного Собрания от «Единой России» имеют неплохие шансы на то, чтобы продолжить работу в этом качестве. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», такой вывод можно сделать из списка кандидатов на сентябрьские выборы, который был утвержден региональным политсоветом «ЕР» 10 июля.
Практически все, кто работал в ЗС пятого созыва и решил идти на новые выборы, успешно прошли этап праймериз. Компанию депутатам со стажем в партийном списке и по одномандатным округам составят яркие политики муниципального уровня, а также представители бизнеса и общественники, чьи идеи и предложения показались избирателям оригинальными.
Губернатор принял ответственность
Членам РПС предстояло решить, чьи фамилии войдут в общую часть списка «Единой России» на выборах в Законодательное Собрание Приморья шестого созыва. Сделано это было максимально открыто и по форме напоминало проведенные 22 мая праймериз. Сначала каждому претенденту на включение в региональную «тройку» дали возможность рассказать о том, почему он желает возложить на себя большую ответственность. Принимать решение предстояло тайным голосованием, причем партийцы могли выразить симпатии сразу нескольким претендентам - голосование было рейтинговым.
По его итогам наибольшее количество голосов - по 53 - получили губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ и секретарь регионального политсовета «ЕР» Людмила ТАЛАБАЕВА. На третьем месте оказался худрук театра им. М.ГОРЬКОГО Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ, работавший в четвертом созыве Заксобрания. Его поддержали 38 человек. Именно в таком порядке - Миклушевский, Талабаева, Звеняцкий - расположатся фамилии в общей части списка в ЗС Приморья.
- В 2014 году вы поддержали меня, выдвинув на пост губернатора Приморского края. Вместе мы прошли сложный этап выборов и получили высокую поддержку граждан. Считаю своим долгом и в этом году пройти выборы вместе с партией. Нам доверяют жители края. Вместе мы добьемся победы! - объяснил свое стремление возглавить список на выборах в ЗС ПК Владимир Миклушевский.
По словам главы региона, обсудить вопросы развития Приморья на ближайшие годы он намерен в ходе рабочих поездок по краю. Каждую неделю Владимир Миклушевский намерен бывать в двух-трех муниципалитетах.
- Чтобы партия победила на выборах, нужно, чтобы нам доверяли люди, нужно знать их чаяния и заботы. Поэтому я буду проводить встречи с жителями, депутатами, предпринимателями, - объяснил губернатор.
По мнению Владимира Миклушевского, принцип определения пула кандидатов на основе итогов праймериз позволил «Единой России» сформировать сильный список на выборах в ЗС ПК. Но для победы предстоит еще немало потрудиться.
- Любое действие, мнение и высказывание отражается на репутации партии. Нужно поддерживать и преумножать авторитет «Единой России», - процитировал основателя партии Владимира ПУТИНА приморский губернатор.
Приморские партийцы уже согласовали с Москвой программу, с которой региональное отделение «ЕР» пойдет на выборы. Основой для нее стала федеральная программа партии, принятая на съезде в конце июня, а затем документ был дополнен региональной спецификой, связанной с созданием территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Но главным приоритетом программы останутся жители Приморья: помимо экономики, в документе будут обозначены и приоритеты развития социальной сферы на ближайшие годы.
Список вместил и молодых, и опытных
Сформированный по итогам праймериз список кандидатов на выборы в Законодательное Собрание разделен на 20 групп, каждая из которых соответствует определенному одномандатному округу. Среди кандидатов-списочников есть немало глав территорий. В частности, мэр Арсеньева Александр ДРОНИН, мэр Дальнегорска Игорь САХУТА, глава Шкотовского района Виктор МИХАЙЛОВ, глава Михайловского района Владимир АРХИПОВ. По словам лидера приморских единороссов Людмилы ТАЛАБАЕВОЙ, подавляющее большинство выдвинутых в ЗС ПК мэров одновременно являются секретарями местных отделений «Единой России». Их авторитет у избирателей доказали майские праймериз, по итогам которых действующие главы оказались на первых местах. Поэтому партия доверила им места в списках.
- Они будут работать на рейтинг партии, это их прямая обязанность как секретарей, - отметила Людмила Талабаева.
В полной мере отражено и стремление руководства «ЕР» в Приморье обеспечить преемственность в работе краевого парламента: среди выдвинутых в составе списка и по округам оказались сразу 18 человек, имеющих опыт работы в текущем созыве ЗС ПК. Так, подтвердить свой авторитет у избирателей смогут одномандатники Дмитрий НОВИКОВ, Джамбулат ТЕКИЕВ, Игорь ЧЕМЕРИС, Геннадий ЛАЗАРЕВ, Виктор МИЛУШ, Руслан МАНОКОНОВ и Сергей СЛЕПЧЕНКО. Все они выдвинуты в ЗС по тем же округам, что и на предыдущих выборах, хотя границы ряда округов претерпели небольшие изменения. По одному из округов, включающих территорию Уссурийска, выдвинется Александр КОСТЕНКО, сейчас представляющий интересы горожан как депутат-списочник. В свою очередь, спикер ЗС ПК четвертого и пятого созыва Виктор ГОРЧАКОВ возглавит региональную группу №13.
Впрочем, шанс войти в ряды фракции «ЕР» в новом Заксобрании есть и тех, кто проявил себя на муниципальном уровне: в региональные группы партсписка включены сразу семеро депутатов Думы Владивостока, а председатель Думы Арсеньева Владимир АВАГИМЯН поборется за победу в одномандатном круге №15. Немало среди «без пяти минут» кандидатов и тех, кто пока не имеет опыта депутатской работы, но активно проявил себя в общественной деятельности. Например, по списку от «Единой России» идут председатель совета многодетных родителей Приморья Ирина МЕДЕВЕДВА и председатель Общественной палаты Приморья Виктор ЛАРИН, а в одномандатном округе №4 будет бороться за победу предприниматель Константин БОГДАНЕНКО.
На этой неделе утвержденный РПС список кандидатов на выборы в ЗС ПК должен пройти согласование в Генеральном совете «ЕР». А закончится этап выдвижения 16 июля, когда одобренный Москвой список окончательно утвердит краевая конференция единороссов.
Добавим, что побывавший на днях в Приморье заместитель председателя Генсовета «ЕР», вице-спикер Госдумы РФ Андрей ИСАЕВ призвал партийцев края не расслабляться накануне региональных и федеральных выборов, которые он назвал историческими.
- Друзей на выборах не бывает: все партии будут биться за голоса, которых всего 100 процентов на всех. Выборы-2016 - это «генеральная репетиция» того, что произойдет в 2018 году. Мы не имеем права их не выиграть, - подчеркнул Андрей Исаев.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Господи, а Звеняцкому-то что ТАМ делать?)) Иссяк талант? Или хоцца в компашку к Валуеву и Кобзону. . . ? ФУ