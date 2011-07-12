Летние итоги политического сезона

Кто сказал, что новый год случается только раз в году? Наступление календарного – да. А день рождения? Тоже в некотором роде новый год. А отпуск? Разве не начало (конец) нового трудового года? С начала июля отдыхают депутаты Законодательного Собрания края, только что провели последнюю летнюю сессию и собираются в отпуск депутаты Думы Владивостока.

Заканчивается телевизионный сезон - летом не затеваются новые проекты. Еще пара недель и затихнет видимая часть политической жизни, чтобы с осени взять низкий старт на предстоящие выборы в ЗК ПК, Госдуму, а потом и выборы президента. А пока жара, лето…

Попытку подвести итоги закончившегося политического сезона «ЗР» предпринял вместе с научным сотрудником Центра политических исследований ВГУЭС Александром ЗЫКОВЫМ.

- Александр Александрович, Законодательное Собрание края закончило не только политический «семестр», в декабре заканчивается срок созыва и предстоят новые выборы. Насколько, по Вашему мнению, эффективной, заметной, отражающей интересы избирателей, была работы депутатов эти пять лет?

- Буду оценивать работу ЗС только с точки зрения публичной политики, и тут немаловажно, на кого парламент в своей работе ориентировался. Не секрет, исполнительная власть, и не только в Приморье, ведет наступление на власть законодательную, стремясь лишить последнюю ряда полномочий. Так, в течение уже нескольких лет приморские депутаты пытаются отстоять свое «я», воспротивившись инициативе губернатора переподчинить контрольно-счетную палату. В апреле этого года губернатор наложил отлагательное вето на принятый Законодательным Собранием закон о статусе депутата, предоставлявший депутатам право требовать от органов государственной власти и других организаций прекратить нарушение ими закона, прав и свобод граждан. Таким образом, исполнительная власть, которую по идее должны контролировать избиратели через депутатов, переподчинена федеральной вертикали.

Во многом благодаря «упрямству» депутатов председатель Законодательного Собрания Виктор ГОРЧАКОВ на XIX конференции «Единой России» «ротировался» из состава регионального политсовета. И в этой части трудно рассматривать политической сезон ЗС в отрыве от 2006 года, когда депутаты избирались.

Кто тогда неожиданно возглавил регионального отделения партии власти? Даже не член партии, бывший ректор ДВГУ Владимир КУРИЛОВ. Тогда высший политсовет партии вычеркнул из партсписка на выборах в ЗК ПК многие губернаторские кандидатуры. Тогда местная «Единая Россия» была даже в некоторой оппозиции к губернатору. И в состав ЗС вошла группа депутатов (блок «Единый Владивосток»), поддерживаемая бывшим мэром Владимиром НИКОЛАЕВЫМ, которого трудно было заподозрить в рабочих отношениях с главой субъекта федерации. Таким образом, ЗС ПК образца 2006 года можно было бы назвать самостоятельным игроком на приморском политическом поле. По крайней мере, это была площадка для согласования интересов региональной элиты.

- Но шли годы…

- С 2008 года началась «зачистка». Исчезают с политического поля НИКОЛАЕВ, депутаты ЛЫСАК, СТЕПАНЧЕНКО и другие. Причем с подачи федерального центра. В последнее десятилетие состоялось создание политического режима в крае, в центре которого стояла неустойчивая фигура губернатора.

- Неустойчивая? А 10 лет у власти?

- Неустойчивая. В течение восьми лет года не было, чтобы эксперты, политики, наблюдатели не прочили отставку губернатору. В 2006–2008 было просто неприличным ставить высокие рейтинге главе региона, из окружения которого то и дело штамповали уголовные дела. Именно второй срок губернатора отличается множеством прогнозов отставок, отсутствием его контроля над ЗК и региональным отделением «Единой России», криминальными скандалами, предвзятым вниманием полпредов САФРОНОВА и ИСХАКОВА, наконец, вспомните вызовы в прокуратуру… Зато на сегодня позиция губернатора незыблема. По крайней мере, на ближайшие годы.

- И уже идет третий его срок. И он определяющая политическая фигура в Приморье на предстоящих выборах. Но мы говорили об итогах прошедшего сезона…

- Так итоги таковы, что к выборам ЗС ПК в декабре край подошел с таким составом регионального отделения «Единой России», что новый созыв депутатов будет практически полностью отвечать интересам исполнительной власти. И если вы меня спросите о роли населения в политической жизни края, буду вынужден ответить, что его роль к формированию краевого парламента будет сведена практически к нулю.

- А власти краевого центра? Их противостояние было традиционно не только в Приморье. Кстати, насколько, на ваш взгляд, дума Владивостока является представителем интересов горожан, она самостоятельна?

- Что касается ряда назначений и в руководстве думы, и лидера местного отделения «Справедливой России», то мне представляется, городская дума больше подконтрольна краевой администрации, нежели городской. И эта тенденция будет только усиливаться. Тем более позиции мэра, после последней рокировки в региональном политсовете «Единой России», слабы. С другой стороны, назвать депутатов антагонистами администрации Владивостока тоже нельзя. Надо иметь в виду, что в российской политике сейчас усиленно продвигается идея управления городами с помощью сити-менеджеров, и этот вопрос в думе плотно зондировался. Между тем Игорь ПУШКАРЕВ уже не скрывает, что собирается на второй срок. Так что при отсутствии публичного противостояния тандема, если выражаться модным политическим языком, между губернатором и мэром не наблюдается. Обратите внимание, что не глава краевого центра играет главную роль при визитах многочисленных комиссий, проверяющих готовность города к саммиту-2012.

- Но за подготовку отвечает губернатор…

- …но может случиться, что за городские объекты ответить мэр.

- Как вам кажется, исключая «Единую Россию», другие местные отделения партий смогут хотя бы вмешаться в предвыборную суету?

- Мне придется повторить, что публичная политика в стране и в Приморье в частности сильно свернута. Многого не происходит, а из того, что происходит, происходит в тени. К сожалению, региональные отделения ЛДПР, «Яблока», «Правого дела» не являются на приморском политическом поле даже ньюсмейкерами, что уж говорить о каком-то заметном влиянии на сами процессы. Несколько выбивается из их числа КПРФ и «Справедливая Россия» благодаря тому, что справедливоросс Александр ЮРТАЕВ и коммунист Владимир БЕСПАЛОВ - депутаты и имеют трибуну.

Выборы в марте этого года как раз продемонстрировали партийную беспомощность местных политиков. Они не смогли не то что выиграть, а даже поучаствовать в выборах.

- И к концу года положение не изменится?

- Я расцениваю их шансы как незначительные. Если у КПРФ или «Яблока» и «ТИГРа» есть опыт уличных протестных акций, то, например, у «Правого дела» и того нет.