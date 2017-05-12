www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.18 р. 100 JPY: 60.97 р.
EUR: 77.35 р. 10 CNY: 98.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

"Дело Пушкарева" дошло до Верховного суда

12 Мая 2017, 09:00 | Приморье

Повторное рассмотрение дела о возможном ограничении конкуренции при закупках инертных строительных материалов для нужд администрации Владивостока откладывается. Как следует из материалов единой картотеки арбитражных дел, ООО «Востокцемент» и МУПВ «Дороги Владивостока» обжаловали решение Арбитражного суда Дальневосточного округа от 10 марта и теперь готовятся доказать несостоятельность доводов Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморью в Верховном суде РФ, , пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Поскольку с 2014 года Верховный суд РФ выступает также в качестве высшей инстанции и по арбитражным делам, спор между антимонопольщиками, МУПом и компанией «Востокцемент» продолжится на федеральном уровне. 18 апреля кассационную жалобу в ВС РФ направило ООО «Востокцемент», а 25 апреля то же самое сделало МУПВ «Дороги Владивостока».

Согласно положениям Арбитражного процессуального кодекса РФ, кассационные жалобы (представления) вместе с делом рассматриваются в судебном заседании Судебной коллегии Верховного суда в срок, не превышающий двух месяцев со дня вынесения соответствующего определения. В связи с этим намеченное на 3 мая начало повторного рассмотрения дела №А51-26145/2015 в Арбитражном суде Приморского края отложено до принятия ВС РФ решения по кассационной жалобе МУПВ «Дороги Владивостока».

Напомним, что 10 марта 2017 года Арбитражный суд Дальневосточного округа вынес постановление по делу о якобы имевшем место сговоре «Востокцемента» и мэрии Владивостока, направив дело на пересмотр в АС Приморского края в новом составе суда. Это лишило бы защиту опального главы города Игоря ПУШКАРЕВА мощного «козыря» в будущем процессе по уголовному делу, которое базируется на оспариваемых «Востокцементом» материалах расследования УФАС: ранее краевой арбитражный суд встал на сторону ООО и МУПВ «Дороги Владивостока». В свою очередь, временно отстраненный градоначальник уже почти год находится в московском СИЗО «Матросская тишина», а уголовное дело, фигурантом которого он является, пока не передано в суд.

Артем СТРОГИН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: Пушкарев  дороги владивостока  дело пушкарева  Востокцемент 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru