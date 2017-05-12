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"Дело Пушкарева" дошло до Верховного суда
Повторное рассмотрение дела о возможном ограничении конкуренции при закупках инертных строительных материалов для нужд администрации Владивостока откладывается. Как следует из материалов единой картотеки арбитражных дел, ООО «Востокцемент» и МУПВ «Дороги Владивостока» обжаловали решение Арбитражного суда Дальневосточного округа от 10 марта и теперь готовятся доказать несостоятельность доводов Управления Федеральной антимонопольной службы по Приморью в Верховном суде РФ, , пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Поскольку с 2014 года Верховный суд РФ выступает также в качестве высшей инстанции и по арбитражным делам, спор между антимонопольщиками, МУПом и компанией «Востокцемент» продолжится на федеральном уровне. 18 апреля кассационную жалобу в ВС РФ направило ООО «Востокцемент», а 25 апреля то же самое сделало МУПВ «Дороги Владивостока».
Согласно положениям Арбитражного процессуального кодекса РФ, кассационные жалобы (представления) вместе с делом рассматриваются в судебном заседании Судебной коллегии Верховного суда в срок, не превышающий двух месяцев со дня вынесения соответствующего определения. В связи с этим намеченное на 3 мая начало повторного рассмотрения дела №А51-26145/2015 в Арбитражном суде Приморского края отложено до принятия ВС РФ решения по кассационной жалобе МУПВ «Дороги Владивостока».
Напомним, что 10 марта 2017 года Арбитражный суд Дальневосточного округа вынес постановление по делу о якобы имевшем место сговоре «Востокцемента» и мэрии Владивостока, направив дело на пересмотр в АС Приморского края в новом составе суда. Это лишило бы защиту опального главы города Игоря ПУШКАРЕВА мощного «козыря» в будущем процессе по уголовному делу, которое базируется на оспариваемых «Востокцементом» материалах расследования УФАС: ранее краевой арбитражный суд встал на сторону ООО и МУПВ «Дороги Владивостока». В свою очередь, временно отстраненный градоначальник уже почти год находится в московском СИЗО «Матросская тишина», а уголовное дело, фигурантом которого он является, пока не передано в суд.
Артем СТРОГИН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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