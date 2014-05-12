Департамент финансового контроля Приморья начал свою работу

В структуре администрации Приморья произошли плановые изменения. Сегодня, 12 мая, начал свою деятельность департамент государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля. Распоряжение о создании органа исполнительной власти подписал губернатор Приморья Владимир Миклушевский.



Как сообщили в департаменте государственной гражданской службы и кадров Приморья, новая структура будет проводить мониторинг реализации государственных программ, проводить проверки, ревизии исполнения госпрограмм. Информацию о выявленных нарушениях департамент будет предоставлять Губернатору.



Главная задача нового органа исполнительной власти - повышение эффективности расходования бюджетных средств.



«Не все госпрограммы, которые мы исполняем, были реализованы эффективно. Создание новой структуры поможет нам не допустить ошибок в этом году», - считает Владимир Миклушевский.



Изменения структуры коснулись и департамента экономики Приморья. Теперь на него возложены новые функции развития стратегической деятельности региона. Он переименован в департамент экономики и стратегического развития Приморского края.



Напомним, ранее глава региона заявил, что даже с учетом создания в Администрации нового департамента, аппарат госслужащих будет сокращен на 15 процентов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.





