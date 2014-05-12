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Департамент финансового контроля Приморья начал свою работу
В структуре администрации Приморья произошли плановые изменения. Сегодня, 12 мая, начал свою деятельность департамент государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля. Распоряжение о создании органа исполнительной власти подписал губернатор Приморья Владимир Миклушевский.
Как сообщили в департаменте государственной гражданской службы и кадров Приморья, новая структура будет проводить мониторинг реализации государственных программ, проводить проверки, ревизии исполнения госпрограмм. Информацию о выявленных нарушениях департамент будет предоставлять Губернатору.
Главная задача нового органа исполнительной власти - повышение эффективности расходования бюджетных средств.
«Не все госпрограммы, которые мы исполняем, были реализованы эффективно. Создание новой структуры поможет нам не допустить ошибок в этом году», - считает Владимир Миклушевский.
Изменения структуры коснулись и департамента экономики Приморья. Теперь на него возложены новые функции развития стратегической деятельности региона. Он переименован в департамент экономики и стратегического развития Приморского края.
Напомним, ранее глава региона заявил, что даже с учетом создания в Администрации нового департамента, аппарат госслужащих будет сокращен на 15 процентов.
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