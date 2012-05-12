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Единороссам в Приморье необходимо обновление
ВЛАДИВОСТОК, 12 мая, ZRPRESS. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский принял участие в работе 21-ой конференции приморского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Владимир Миклушевский работал в составе президиума конференции вместе с и.о. секретаря регионального политсовета «Единой России» Виктором Пинским и заместителями секретаря РПС Юрием Поповым и Михаилом Веселовым.
«Вы знаете, что сегодня стоит задача существенного обновления партии. Это показали и выборы в Государственную думу, и региональные выборы в Приморском крае. Обновление необходимо для того, чтобы мы могли и дальше выступать единым фронтом, могли решать проблемы граждан», - обратился Владимир Миклушевский к участникам конференции, пожелав им успехов в работе.
Единственным вопросом в повестке дня конференции значилось избрание делегатов на 13-й съезд ВПП «Единая Россия», который состоится в Москве 26 мая. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский примет участие в съезде «Единой России» в качестве приглашенного лица. Свое решение губернатор мотивировал тем, что ему хочется, чтобы в работе съезда приняло участие больше приморских партийцев.
«Золотой Рог».
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