Интересы общества доверят бизнесу, спортсменам и силовикам

Назначив свою «десятку» членов Общественной палаты Приморья, губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ продолжил тренд, заданный краевыми законодателями. В новом созыве совещательного органа заметно возрос процент представителей крупного приморского бизнеса и ветеранов разных силовых структур. Кроме того, можно говорить о том, что Палату ожидает практически полная ротация - продолжить работу в ОП ПК получится лишь у нескольких человек.

Процесс формирования Общественной палаты вышел на финишную прямую 6 апреля, когда губернатор Приморья утвердил 10 кандидатов во второй состав Общественной палаты края. Как и в случае с назначенцами Законодательного Собрания, практически все представители губернатора в ОП ПК связаны или с крупным бизнесом, или с силовыми структурами, или с ветеранскими организациями. В частности, второй созыв Общественной палаты по квоте главы региона пополнят такие люди, как бывший заместитель прокурора Приморского края Владимир БОГОМОЛОВ, председатель общества изучения Амурского края, подполковник ФСБ в запасе Алексей БУЯКОВ, президент Приморской торгово-промышленной палаты Борис СТУПНИЦКИЙ, а также директор ДВЦ «ДальРАО», экс-командующий ТОФ Константин СИДЕНКО. Отметим, что Константин Сиденко и представитель Молодежного правительства Приморского края Вероника СИПАЧЕВА изначально значились в списке кандидатов, предложенных депутатам Законодательного Собрания, однако в последний момент их было решено «избрать» по губернаторской квоте. При этом Сиденко оказался одним из немногих членов ОП ПК первого созыва, которые продолжат работать и во втором.

Напомним, что ранее на заседании Законодательного Собрания во второй состав Общественной палаты края были избраны такие известные в Приморье бизнесмены, как генеральный директор ООО «Технохолдинг Сумотори» Виталий ВЕРКЕЕНКО и директор ООО «АртХолдингМедиа» Юлия ПАК. Еще одному известному представителю бизнес-сообщества, предпринимателю Павлу ГЕТМАНУ, для попадания в состав ОП не хватило буквально одного голоса. Также места в Общественной палате по квоте ЗС ПК получили представители ветеранских объединений и спортивных федераций.

- Включенные в новый состав Общественной палаты представители бизнеса достаточно лояльны к краевой администрации. Спортивные и ветеранские организации в основной своей массе поддерживаются за счет бюджета. Учитывая эти обстоятельства, роль новой Общественной палаты вряд ли будет отличаться от той, что была у ОП первого созыва. Это будет «формальный» орган, не претендующий на реальную самостоятельность, - полагает заведующий кафедрой журналистики и издательского бизнеса Школы гуманитарных наук ДВФУ, политолог Виктор БУРЛАКОВ.

Ожидается, что в ближайшие дни уже назначенные члены Общественной палаты соберутся для того, чтобы избрать себе еще 10 коллег из числа представителей общественных организаций муниципального уровня. Приступить к работе новый созыв ОП ПК должен в конце апреля - начале мая.

Александр САЛКОВ.