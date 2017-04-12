В Приморье начался очередной виток тлеющего политического конфликта

Коммунисты Партизанска, имеющие неустойчивое большинство в городской думе, намерены во второй раз подряд выставить главе города Александру ЗРАЖЕВСКОМУ «неуд» и добиться его отставки.

В конце минувшего года деловая газета «Золотой Рог» рассказывала о противостоянии между руководством Партизанска и коммунистическим большинством в городской думе. После сентябрьских выборов коммунисты стали открыто требовать отставки главы ПГО Александра Зражевского, ставя ему в вину развал городского хозяйства и использование административного ресурса в пользу кандидатов от «Единой России». Обострило ситуацию и желание единороссов поставить во главе думы своего человека взамен ушедшего в Заксобрание экс-спикера Владимира ХМЕЛЕВА.

Однако в январе сторонам удалось достичь временного компромисса по вопросу о председателе. Спикером думы стал коммунист Владимир ГУСТЯКОВ, а его заместителем - единоросс Елена ЧЕРНОВА. Но хрупкое перемирие продолжалось недолго: на очередном заседании в конце марта между единороссами и коммунистами вспыхнул конфликт, закончившийся уходом большинства фракции «ЕР» из зала и срывом заседания.

Поводом для политических «разборок» стало намерение КПРФ внести поправки в Положение «О порядке заслушивания Думой Партизанского городского округа ежегодных отчетов главы ПГО о результатах его деятельности и деятельности администрации Партизанского городского округа». Нынешняя редакция документа предусматривает, что признать результаты деятельности главы Партизанска и администрации города неудовлетворительными можно только в случае существенных нарушений законодательства, решений Думы ПГО, допущенных в процессе исполнения бюджета по исполнению вопросов местного значения. Предложенный коммунистами вариант предполагает, что поставить «неуд» можно за нарушение законодательства и решений думы «в форме действий или бездействий при осуществлении мероприятий по исполнению вопросов местного значения». Кроме того, стороны разошлись и в вопросе о сроках предоставления отчета главы о работе за прошлый год: представители КПРФ хотели бы сдвинуть его на более раннее время.

По мнению коммунистов, уточнение формулировок Устава оставит главе меньше шансов уйти от второго «неуда», который станет основанием для досрочного прекращения полномочий Александра Зражевского (избран в феврале 2014 года на пятилетний срок – Прим. автора). Один «неуд»: у Александра Зражевского уже есть – в мае 2016 года депутаты поставили ему «двойку» сразу по девяти позициям, однако не стали настаивать на немедленном уходе главы и его команды. В свою очередь, Зражевский пытался опротестовать неудовлетворительную оценку своей работы в суде, но безуспешно. Федеральным законом №131 предусмотрен порядок удаления главы муниципалитета в отставку вне зависимости от количества «неудов», вот только голосов в думе ПГО у коммунистов для такого решения не хватает.

И поскольку на очередном заседании думы ПГО 27 марта поправки приняты не были из-за отсутствия кворума, добиваться отставки градоначальника «красные» решили более привычными методами: примерно раз в месяц в городе проходят организованные КПРФ митинги, собирающие несколько десятков горожан. 13 апреля партизанские коммунисты вновь планируют вывести людей на митинг с требованием отставки главы Партизанска и его заместителей. Кроме того, представляющий территорию в Заксобрании Приморья Владимир Хмелев направил письмо с аналогичными требованиями губернатору Приморья Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ и в правоохранительные органы.

Артем СТРОГИН.