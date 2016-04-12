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У "Справедливой России" в Приморье новый лидер
Кадровые изменения произошли в партийной верхушке эсеров Приморского края. Полномочия председателя совета регионального отделения «Справедливой России» переданы руководителю фракции эсеров в Законодательном собрании Приморского края Алексею КОЗИЦКОМУ. Новому лидеру предстоит подготовить партию к выборам в парламент Приморья и в Госдуму, на которых справедливоросы намерены занять второе место, сообщает РИА PrimaMedia.
6 апреля в Москве состоялось заседание президиума центрального совета «Справедливой России», на котором принято решение приостановить полномочия Константина МЕЖОНОВА, возглавлявшего региональное отделение, и передать полномочия главы отделения Алексею Козицкому. Эту информацию подтвердил новый лидер приморских эсеров.
Более подробная информация о причинах такого стремительного кадрового решения со стороны Москвы, стратегии на предстоящих выборах, как пообещал журналистам Алексей Козицкий, появится вскоре после проведения региональной конференции.
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