Выборы главы Дальнегорска отменяются

Депутаты Дальнегорска приняли решение об изменениях в Уставе округа. Избиратели лишены права выбирать главу города, его будут избирать из числа депутатов, они же принимают решение о назначении сити-менеджера.

На состоявшихся накануне общественных слушаниях нескольким десяткам избирателей было отказано в регистрации для участия в них. Однако даже не все зарегистрировавшиеся смогли принять в них участие. Люди просто не уместились в помещении.

Поправку о принципиальном изменении формированиия муниципальной власти предложила депутат думы Светлана ТАРОЩИНА. Планировалось отменить прямые выборы главы округа и совместить эту должность с должностью председателя думы округа. Избираться на нее, по задумке разработчиков, мог только действующий депутат. Параллельно вводится должность главы городской администрации, так называемого сити–менеджера. На эту должность предлагалось производить назначение решением думы округа.

Предложенные изменения вызывают значительный интерес у населения округа. Еще в феврале выбранный зал едва уместил всех желающих. Предполагалось, что в последующих примет участие гораздо большее число жителей. Так и случилось. По распоряжению председателя думы Александра ТЕРЕБИЛОВА была прекращена регистрация пришедших. Около 60 зарегистрировавшихся просто не смогли пройти в переполненный зал – не было места.

Дальнегорские депутаты сочли процедуру публичных слушаний состоявшейся, поэтому приняли окончательное решение по внесению изменений в Устав города.