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Партизанск успеет провести конкурс вслед за Владивостоком
13 марта завершается прием документов от желающих поучаствовать в конкурсе на замещение должности главы Партизанска. Это будет уже вторая попытка избрать главу города, предпринятая в 2019 году, сообщает газета «Золотой Рог».
Объявленный 20 февраля конкурс получится достаточно скоротечным: документы принимаются с 22 февраля по 13 марта, а в период с 25 по 29 марта должен состояться первый этап конкурса. Второй этап – собеседование претендентов с членами конкурсной комиссии - предполагается провести с 1 по 3 апреля, после чего муниципальные депутаты должны будут провести голосование по рекомендованным конкурсной комиссией кандидатурам. К этому моменту Партизанск уже 10 месяцев будет жить с «временным» мэром Николаем КОДИНЫМ, который долгое время работал в качестве первого зама экс-мэра Александра ЗРАЖЕВСКОГО.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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