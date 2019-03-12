Партизанск успеет провести конкурс вслед за Владивостоком

13 марта завершается прием документов от желающих поучаствовать в конкурсе на замещение должности главы Партизанска. Это будет уже вторая попытка избрать главу города, предпринятая в 2019 году, сообщает газета «Золотой Рог».

Объявленный 20 февраля конкурс получится достаточно скоротечным: документы принимаются с 22 февраля по 13 марта, а в период с 25 по 29 марта должен состояться первый этап конкурса. Второй этап – собеседование претендентов с членами конкурсной комиссии - предполагается провести с 1 по 3 апреля, после чего муниципальные депутаты должны будут провести голосование по рекомендованным конкурсной комиссией кандидатурам. К этому моменту Партизанск уже 10 месяцев будет жить с «временным» мэром Николаем КОДИНЫМ, который долгое время работал в качестве первого зама экс-мэра Александра ЗРАЖЕВСКОГО.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.