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Дело против Сергея Дарькина, или Причем тут кожаный кейс?
Дело ХОРОШАВИНА заставило вспомнить историю с уголовным делом, возбужденным против Сергея ДАРЬКИНА. В мае 2008 года обысков в своем загородном доме, рабочем кабинете и еще в кое-каких местах дождался приморский губернатор Сергей ДАРЬКИН, пишет деловая газета "Золотой Рог". В тот момент к этому дело шло уже несколько месяцев - в какой-то период времени под колпак правоохранителей одновременно попали аж 6 вице-губернаторов, поэтому обысков у «самого» откровенно ждали, но первые слухи об этом все же прозвучали как гром среди ясного неба.
Вот что писали тогда СМИ: «Во Владивостоке ФСБ России и региональным управлением по борьбе с организованной преступностью в рамках уголовного дела по мошенничеству в сфере приватизации государственного имущества проведен обыск не только в доме, но и в служебном кабинете губернатора края Сергея Дарькина, а также еще по трем адресам.
«Во время проведения обыска в служебном кабинете губернатора в здании краевой администрации была объявлена учебная пожарная тревога - для того, чтобы все чиновники покинули здание и не препятствовали работникам спецслужб. Всего было проведено пять обысков: в доме и служебном кабинете губернатора, а также в трех других административных кабинетах. Во всех случаях изъяты документы и другие материалы», - проинформировал источник в силовых структурах Приморья».
Или еще, например, такая цитата: «В Приморье продолжается скандал вокруг губернатора Сергея Дарькина. После обысков в доме и рабочем кабинете главы региона в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблениях при приватизации госнедвижимости силовики заинтересовались активами, оставшимися от губернатора его супруге - актрисе краевого драмтеатра Ларисе БЕЛОБРОВОЙ. Уже прошли обыски в рыбодобывающей компании «Ролиз», совладельцем которой она является. А позже стало известно о выемке документов в банке «Приморье», 19,9996% акций которого также принадлежат госпоже Белобровой. Местные депутаты считают, что силовики пытаются вынудить губернатора Дарькина уйти в отставку».
Напомним, что вслед за этим глава региона был госпитализирован с диагнозом «предынфарктное состояние» в центр кардиохирургии во Владивостоке, но уже 16 мая вылетел в Москву, как сообщили в краевой администрации, «для дальнейшего обследования и лечения». Дарькин прошел курс лечения в ЦКБ, затем находился на реабилитации в санатории «Барвиха». Два следователя ФСБ попытались допросить губернатора Приморья в «Барвихе», но этому, как тогда сообщили СМИ, воспрепятствовала госпожа Белоброва, заявив, что ее супруг не в состоянии отвечать на вопросы.
После этого визита в Москву, напомним, дело против приморского губернатора рассыпалось и Сергей Михайлович руководил краем еще несколько лет и даже оказался первым российским губернатором, переутвержденным на своем посту вновь избранным президентом ПУТИНЫМ, перед которым Дарькин скромно, но эффектно поставил вопрос о доверии.
Но вернемся к легендарной поездке на инвалидной коляске. Злые языки тут же заговорили о том, что подследственный тогда якобы отвез в Белокаменную целый то ли чемодан, то ли кейс, набитый под завязку долларами. Это можно было бы отнести к разряду неподверженных слухов, однако - любопытный факт - по счастливому совпадению на борту рейса, уносящего вдруг приболевшего Сергея Дарькина в Москву, оказался близкий родственник одного из сотрудников газеты, который по прилете в столицу тут же по телефону поведал красочную историю о том, как во Владивостоке в самолет сел «сам Дарькин!» с небольшой делегацией и к руке одного из сопровождающих был наручниками (!) пристегнут некий большой кейс...
Понятное дело, что печальную процессию видели многие пассажиры того рейса, которые также поведали эту историю много кому. Но эти слухи и «рассказы из жизни» - дело уже далеких дней и безвозвратно ушедшей «эпохи Дарькина» в приморской политике.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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КОТ09:20, 11.03.2015#
О чем статейка?Оно и понятно, что у КАЖДГО губернатора, мэра, депутата, есть дома этот миллирад рублей, не говоря уже о драгоценностях, квартирах, "дачах". Уже давно всем понятно, что эти "слуги народа" пилят бюджет по своему усмотрению. Именно поэтому и сидят там. Если все они, со всей России сдадут в фонд 30% всего того что у них замышкованно, то этих денег с лихвой хватит, чтоб покрыть весь госдолг страны, купить золота в казну и замутить не реальную экономики, на выходе из которой через 6 лет за 1 рубль будут платить 6 баксов, а то и поболее!Главное при этом не начать опять воровать!
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Псевдоним10:03, 11.03.2015#
Много накопилось вопросов к той власти и один из них перевалка контрабанды из Китая через приморский край, только за это наш край можно вносить в книгу рекордов Гиннеса. У чиновников разделивших границу, срывало крышу от безнаказанности и количества дармового бабла, а у простых теток выворачивали личные вещи в поисках лишних трусов на переходах в КНР. И сегодня так называемой "минимизацией таможенных платежей" успешно занимаются некоторые фирмы если судить по ценникам на китайские товары.
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пушкарев10:42, 11.03.2015#
Странное у нас управление государством. . . Не понятное с точки зрения простого человека. Кажется почти все решения или их отсутствие не приносят пользы . Может надо нанять управленца из за границы, как футбольных трениров покупают. Пусть это будет какой нибудь Шульц, и имел бы массу достоинств.
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