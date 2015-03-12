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Президент поддержал проведение Восточного экономического форума
Президент России Владимир ПУТИН поддержал идею проведения в Приморье Восточного экономического форума, пишет деловая газета "Золотой Рог". Этот вопрос был затронут в ходе совещания главы государства с членами правительства.
Как сообщил президенту полномочный представитель в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ, проведение Восточного экономического форума запланировано на 12-15 августа.
«Наши соседи весьма интересуются развитием Дальнего Востока, и, если вы поддержите, мы хотели бы такое предложение вам направить», - отметил Юрий Трутнев. Президент поддержал это предложение.
Стоит отметить, что Восточный экономический форум во Владивостоке станет азиатским аналогом Петербургского форума. Об этом было заявлено в сентябре 2014 года в ходе встречи участников дипломатического клуба Шанхайской организации сотрудничества в Приморье.
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